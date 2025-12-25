Ayakkabı ustasından kışlık ayakkabı tüyoları: Deri, yün keçe taban ve poli taban öneriyorlar
25.12.2025 12:25
İHA
Bolu'da ayakkabı tamirciliği yapan Emin Tezcan, kış mevsiminde ayak sağlığı ve güvenliği için önerilerde bulundu.
Bolu'daki 35 yıldır ayakkabıcıkla uğraşan Emin Tezcan, kışın gelmesiyle beraber artan iş yoğunluğunu ve sektördeki değişimi değerlendirdi. Tezcan, vatandaşlara kışlık ayakkabı kullanımı üzerine bazı tüyolar verirken imitasyon ürünlerin soğuk hava şartlarında çabuk yıprandığının altını çizdi.
DERİ AYAKKABI ÖNERİLİYOR
Ayakkabı ustası Tezcan, ayakları üşüyenler için kışın deri ayakkabı kullanımının daha koruyucu olduğunu ve yün keçe taban kullanımıyla da ısınmayı desteklediklerini söyledi. Kışın kaygan zeminlerde konfor sağlaması için de poli tabanlı ayakkabıları öneren usta, bu tabanların zemini tutma özelliğiyle kaymayı önlediğini belirtti.
BELKİ DE BU MESLEĞİN SON NESLİYİZ
Tezcan, ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşların yeni ayakkabı almaktan ziyade ellerindekileri onarmayı tercih ettiğini belirterek şöyle devam etti:
"Maalesef bizim arkamızdan yetişen kimse yok. Belki de bu mesleğin son nesliyiz. Çaba sarf etmemize rağmen artık kimse bu mesleğe ilgi göstermiyor. Kendi işini yapan bir ayakkabı tamircisi, bugün asgari ücretin üzerinde bir kazanç sağlayabilir" dedi.