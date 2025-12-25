Ayakkabı ustasından kışlık ayakkabı tüyoları: Deri, yün keçe taban ve poli taban öneriyorlar

Tezcan, ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşların yeni ayakkabı almaktan ziyade ellerindekileri onarmayı tercih ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Maalesef bizim arkamızdan yetişen kimse yok. Belki de bu mesleğin son nesliyiz. Çaba sarf etmemize rağmen artık kimse bu mesleğe ilgi göstermiyor. Kendi işini yapan bir ayakkabı tamircisi, bugün asgari ücretin üzerinde bir kazanç sağlayabilir" dedi.