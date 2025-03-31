Ayaklarınız sağlığınız hakkında ne söylüyor? Şişlik, uyuşma, karıncalanma...

Aşağıda verilen semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, proaktif adımlar atmanız ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğinin bir göstergesi olabilir.



SOĞUK AYAKLAR



Soğuk ayaklar, özellikle daha soğuk iklimlerde yaşayan insanlar için yaygın bir durumdur. İklim bir rol oynasa da, soğuk ayaklar aynı zamanda altta yatan bir sağlık sorununu da gösterebilir. Tiroid disfonksiyonu, diyabet, hormonal dengesizlikler veya dolaşım sorunları gibi rahatsızlıkların sinyalini verebilir. Bazı durumlarda, stres de kan akışının azalmasına katkıda bulunarak soğuk ayaklara yol açabilir.





