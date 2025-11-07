Ayça Ayşin Turan Berlin tatilinden pozlarını paylaştı: Doğallığı dikkat çekti
07.11.2025 15:52
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ayça Ayşin Turan, Berlin'e gitti. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Son olarak “Bugün Güzel” adlı filmde Oğuzhan Koç ile başrolleri paylaşan Ayça Ayşin Turan, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Yıllar önce rol aldığı Karagül dizisiyle şöhreti yakalayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, tatile çıktı.
BERLİN'E GİTTİ
Tatil için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmeyi tercih eden Ayça Ayşin Turan, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Berlin sokaklarında yürüyüş yaptığı ve kahve içtiği anları yayınlayan Turan, spor tarzı ve doğal güzelliği ile dikkat çekti.
33 yaşındaki ünlü oyuncunun Berlin tatilinden fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Dünyanın en güzel kızı", "Ve Berlin güzelleşti" gibi yorumlar geldi.