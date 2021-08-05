Ayça Ayşin Turan: Gelecek güzel günlere konsantre oluyorum

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan, "Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum" diye konuştu.

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05.08.2021 - 12:01

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan, Marie Claire dergisine konuştu. İşte "Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum" diyen Turan'ın açıklamalarından satır başları...





"Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım; yalnızlık hissetmedim. Kalabalık bir ailede doğmanın konforunu hep hissettim. En yakın arkadaşlarım hep kardeşlerim oldu."







"Oynayacağım rollerin oyunculuğumun sınırlarını çok zorlayacağı karakterler olsun istiyorum. Umarım bir gün hedefim gerçekleşir."







"Ünlü ya da popüler olmakla alakalı bir durumum yok. Bu yaptığımız işin getirisi. Benim isteğim iyi bir oyuncu olarak anılmak, kalıcı olmak."

"Yaşadığım zorluklara başta üzülsem de 'Hayırlısı bu' diyorum. Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum."

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