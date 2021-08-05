Ayça Ayşin Turan: Gelecek güzel günlere konsantre oluyorum

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan, "Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum" diye konuştu.

05.08.2021 - 12:01

Ayça Ayşin Turan: Gelecek güzel günlere konsantre oluyorum - 1
Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan, Marie Claire dergisine konuştu. İşte "Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum" diyen Turan'ın açıklamalarından satır başları...

Ayça Ayşin Turan: Gelecek güzel günlere konsantre oluyorum - 2
"Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım; yalnızlık hissetmedim. Kalabalık bir ailede doğmanın konforunu hep hissettim. En yakın arkadaşlarım hep kardeşlerim oldu."


Ayça Ayşin Turan: Gelecek güzel günlere konsantre oluyorum - 3
"Oynayacağım rollerin oyunculuğumun sınırlarını çok zorlayacağı karakterler olsun istiyorum. Umarım bir gün hedefim gerçekleşir."


Ayça Ayşin Turan: Gelecek güzel günlere konsantre oluyorum - 4
"Ünlü ya da popüler olmakla alakalı bir durumum yok. Bu yaptığımız işin getirisi. Benim isteğim iyi bir oyuncu olarak anılmak, kalıcı olmak."
Ayça Ayşin Turan: Gelecek güzel günlere konsantre oluyorum - 5
"Yaşadığım zorluklara başta üzülsem de 'Hayırlısı bu' diyorum. Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum."

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