Ayça Ayşin Turan: İlişki sahnesinde sınırları önceden belirttim
Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da başrolde yer alan Ayça Ayşin Turan, Çağatay Ulusoy’la cinsel ilişki sahnesi hakkında konuştu: Bu konuda belirli sınırların olduğunu önden belirttim.
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Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da başrolde yer alan Ayça Ayşin Turan, dizideki karakteri Leyla’yı şöyle anlattı:
“Leyla, işine aşık, tutkulu, tırnaklarıyla kazıyarak bulunduğu yere gelmiş bir kadın. Hakan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatına girmesiyle Leyla’nın da dönüşümünü göreceğiz.”
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2Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Turan, dizi için teklif geldiğinde tepki verecek zamanı olmadığını söyleyerek, “Kendimi kısa sürede sette buldum. Hazırlanmak için bir haftalık sürecim oldu. Onda da karakteri sağlamlaştırmak ve boşluklarını doldurabilmek için elimden geleni yapmaya çalıştım” dedi.
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3Hakan: Muhafız’ın tanıtımlarıyla birlikte Çağatay Ulusoy’la sevişme sahnesi çok konuşuldu. Ulusoy, sahneyle ilgili “Ses getirecektir” açıklamasını yaptı.
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Turan sevişme sahnesiyle ilgili şunları söyledi:
“Ülkemizde çekilen ilk Netflix orijinal yapımı. Dizinin içeriğini ve bu projenin yeni projelere önayak olması gibi önemli konuları konuşmanın daha doğru olduğuna inanıyorum.”
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İlk kez böyle bir sahnede oynayan genç oyuncu, “Tereddüt ettiniz mi?” sorunu şöyle yanıtladı:
“Senaryoyu okuduğunuzda çekeceğiniz sahneleri zaten biliyorsunuz. Çekilmesiyle ilgili değil de ne çekileceği üzerine belirli ve net kurallar koymak gerekiyor. Bu konuda belirli sınırların olduğunu önden belirtiyorsun.”