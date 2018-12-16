Ayça Ayşin Turan: İlişki sahnesinde sınırları önceden belirttim

İlk kez böyle bir sahnede oynayan genç oyuncu, “Tereddüt ettiniz mi?” sorunu şöyle yanıtladı:

“Senaryoyu okuduğunuzda çekeceğiniz sahneleri zaten biliyorsunuz. Çekilmesiyle ilgili değil de ne çekileceği üzerine belirli ve net kurallar koymak gerekiyor. Bu konuda belirli sınırların olduğunu önden belirtiyorsun.”