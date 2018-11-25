Aydın Yılmaz'ın bedelli askerlik fotoğrafı (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları fotoğrafları)
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Son olarak Aydın Yılmaz'ın kareleri ortaya çıktı. İşte detaylar ve ünlü isimlerin bedelli fotoğrafları...
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1Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz -Ankara Mamak
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2Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.
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3Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.
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4Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Kütahya'daki birliğine teslim oldu.
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5İynemli'nin askerlik fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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6Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ise bedelli askerliğini tamamladı.
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7Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.
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8Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim olduğunda oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etmişti.
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9Ulaş Tuna Astepe
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10Ulaş Tuna Astepe
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Alperen Duymaz
Çukur dizisindeki Komiser Emrah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Çarpışma'nın Kerem'i olarak rol alan Alperen Duymaz birliğine teslim oldu.
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12Maltepe'deki birliğine giden 26 yaşındaki ünlü oyuncuya menajeri Cem Tatlıtuğ eşlik etti.
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Manuş Baba
Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.
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14Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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15Manuş Baba
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16İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
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17Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.
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18Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
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19Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
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20Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
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21Harun Tekin / Sakarya
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22Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
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23Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
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24Alper Potuk / Burdur
Tolgay Arslan
Serdar Aziz / Ankara Mamak
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25İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.
Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.
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26Serdar Aziz / Ankara Mamak
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27Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.
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28Tolgay Arslan
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29Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.
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30Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.
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31Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.
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32Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı bedelli askerlik görevini Manisa’da yerine getirdi.