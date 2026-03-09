Aydın'ın "adak yemeği." Dileklerin gerçekleşmesi için pişiriliyor

Doğası, kültürel varlıkları ve turizm beldeleri ile öne çıkan Aydın'ın adak yemeği, bir dileğin gerçekleşmesi adına yapılan ve paylaştıkça çoğalan bir geleneği temsil ediyor. Pişirilen yemek, başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Böylece toplumsal dayanışmanın pekiştirildiğine de inanılıyor.

Modern şehir hayatı ve değişen yaşam koşulları bu geleneği son yıllarda daha çok kırsal mahallelerle ya da özel günlerle sınırlı tutuyor.

Kent merkezinde "bolama aşı" olarak da bilinen bu yemek, Kuşadası ilçesinde "adak yemeği" olarak adlandırılıyor.