Aylin Kontente'den eşi Alper Kul'a: Beni çok güzel sevdin
Oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente’nin ikinci çocukları Kaan Leo 11 Aralık'ta dünyaya geldi. Aylin Kontente doğum sonrası fotoğraflarla birlikte eşine duygusal bir mesaj yazdı.
-
1
Oyuncu Aylin Kontente, doğum fotoğraflarından bir kısmını paylaştı.
-
2
Eşi Alper Kul'a övgüler yağdırarak, şunları söyledi: "Sen her zaman en zor zamanlarımda en kolay zamanlarımda da beni çok güzel sevdin."
-
3"Seninle öğrendiğim en önemli şey, aşk‘ın heycanlı evresinden sonra; aslolan aşka, köklü sevgiye emek emek nasıl dönüştüğü, dönüşebildiği ve büyüdüğü.”
-
4
“Biriyle biz olmak büyümek çoğalmak şu hayatın en büyük mucizelerinden... Bu düşe kalka süreçte sizi ayakta tutan değerler saygı, sadakat, güven, kabul etmek ve sevmek...”
-
5
“Seviyorsanız vazgeçmeyin emek vermekten... Aşk emekle asloluyor... (bir lohusa:)"
-
6"Veee... Ailemiz, dostlarımız, arkadaşlarımız... İşini severek yapan yoldaşlarımız... Hayat başka türlü yaşanmazdı."
-
7"Mesaj atan, gelen, arayan, sabaha kadar başımda bekleyen tüm güzel kalplere teşekkürler.”
-
8
Aralık 2012'de dünyaevine giren oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çifti 2013 yılında oğulları Arel'i kucağına almıştı.
İkinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan çiftin ikinci bebek haberini sosyal medya hesabından duyuran Alper Kul, Aylin Kontente ve yeni doğan bebeğiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Oğlumuzu sağlıkla kucağımıza aldık. Aylin’in de sağlığı, morali çok iyi. İyiyiz yani. Çok şükür” notunu düşmüştü.
-
9
Doğuma da giren Alper Kul, doğumdan hemen önce ameliyathane giysileriyle çektiği fotoğrafını da “Birazdan” notuyla paylaşmıştı.