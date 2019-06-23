Aynı elbiseyle 11 farklı fotoğrafçının gözünden moda fotoğrafı
Aynı elbise farklı fotoğrafçıların gözünden nasıl görünür? Fotopğrafçı Danielle Reeder, bu sorunun yanıtını aramak için 11 fotoğrafçıya aynı elbiseyi verdi ve ortaya bir elbiseden bambaşka hikayeler anlatan fotoğraflar çıktı.
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Danielle Reeder
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Gary Hill
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Sophia Benham
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Francesca Low
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Rebecca Challis
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Elora Viano
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Lauren Shepherd
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Jo Haycock
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Ashleigh Shea
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Chantal Storrs-Barbor
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Andrea Bradley
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