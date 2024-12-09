Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu!
Herkes hayatında bir kere bir başka insana benzetilmiş olabilir. Ancak bazen bazı durumlar, gerçekten şaşırtıcı bir benzerlik sunar. Aynı isme ve neredeyse aynı fiziksel özelliklere sahip iki beyzbol oyuncusunun hikayesi de tam olarak böyle bir tesadüfün ürünü. Peki bu kadar benzerlik, gerçekten bir tesadüf mü? İşte iki adamın, akraba olup olmadıklarını öğrenmek için yaptıkları DNA testi ile ortaya çıkan ilginç gerçekler…
Aynı ismi taşıyan biriyle tanışmak, her zaman tuhaf bir deneyim olabilir. Peki ya o kişi size tıpatıp benziyorsa? İşte böyle bir durum, iki Amerikalı beyzbol oyuncusunun başına geldi ve ikiz olup olmadıklarını öğrenmek için bir DNA testi yapmaya karar verdiler.