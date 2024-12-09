Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu!

Herkes hayatında bir kere bir başka insana benzetilmiş olabilir. Ancak bazen bazı durumlar, gerçekten şaşırtıcı bir benzerlik sunar. Aynı isme ve neredeyse aynı fiziksel özelliklere sahip iki beyzbol oyuncusunun hikayesi de tam olarak böyle bir tesadüfün ürünü. Peki bu kadar benzerlik, gerçekten bir tesadüf mü? İşte iki adamın, akraba olup olmadıklarını öğrenmek için yaptıkları DNA testi ile ortaya çıkan ilginç gerçekler…

Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu! - 1

Aynı ismi taşıyan biriyle tanışmak, her zaman tuhaf bir deneyim olabilir. Peki ya o kişi size tıpatıp benziyorsa? İşte böyle bir durum, iki Amerikalı beyzbol oyuncusunun başına geldi ve ikiz olup olmadıklarını öğrenmek için bir DNA testi yapmaya karar verdiler.

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Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu! - 2

İKİZ ZANNEDİLEN İKİ BEYZBOL OYUNCUSU 

Bu yıl Major League Baseball (MLB) izleyenlerin aşina olduğu isimlerden biri, Brady Feigl. 26 Ağustos'ta Pittsburgh Pirates için MLB'deki ilk maçına çıktı.

Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu! - 3

Ancak dikkat çeken bir durum vardı: 1.80 boyunda, kızıl saçlı, kızıl sakallı ve kalın gözlüklü olan Feigl, beyzbol dünyasında tek Brady Feigl değildi.

Feigl’ın hikayesini ilginç kılan şey, dünyada başka bir Brady Feigl’ın daha bulunmasıydı. Diğer Feigl da tıpkı kendisi gibi 1.80 boyunda, kızıl saçlı ve sakallıydı.

Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu! - 4

İki sporcu, aynı pozisyonda oynuyor olmaları ve fiziksel benzerlikleri nedeniyle yıllarca ikiz oldukları konusunda sıkça bilgilendirildiler.

Sonunda, bu benzerliğin ardında yatan gerçeği öğrenmek isteyen Feigl’lar, DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu! - 5

Yapılan DNA testi, birçok insanı şaşırtacak şekilde, Brady Feigl’ların akraba olmadığını ortaya koydu. Ancak test, her ikisinin de yüzde 53 oranında Cermen kökenli olduğunu belirtti.

Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu! - 6

Akraba olmadıkları kanıtlanmış olsa da, bu iki sporcu arasındaki benzerlikler devam ediyor. Feigl’lar, birbirleriyle tanıştıkları için mutlu olduklarını ve bir şekilde hala kardeş gibi hissettiklerini belirttiler.

Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu! - 7

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Jim ikizleri, dünyada “aynı isme sahip, benzer hayatlar süren” ikizlerin en ünlülerinden biridir ve hikayeleri, bilimsel araştırmalara ilham kaynağı olmuştur. 1940 yılında dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Jim Lewis ve Jim Springer doğduktan 4 hafta sonra ayrıldılar ve farklı ailelere evlatlık olarak verildiler.

Birbirlerinden ayrılan ve farklı aileler tarafından evlat edinilien adamlar yıllar sonra tesadüfen bir araya geldiklerinde, hayatlarındaki benzerlikler şaşırtıcı derecede fazlaydı.

HAYATLARINDAKİ BENZERLİKLER 

Her iki Jim de ilk evliliklerinde kadınlarının adı "Linda"ydı. Ancak her iki evlilik de başarısız oldu ve ikisi de bir başka kadına, "Betty" adında bir kadına evlendi. Jim ikizleri, bazı hobilerde ve alışkanlıklarda da birbirlerinin aynısıydı.

Her ikisi de aynı marka sigara içiyordu, aynı bira markasını tercih ediyor ve aynı türden tatları seviyorlardı.  Her iki Jim de köpek sahiplenmiş, aynı türde araçları kullanmış ve aynı tür işlerde çalışmışlardı.

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