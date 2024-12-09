Aynı isim, aynı meslek, aynı görüntü, ikizden daha çok benzeyen adamların beklenmedik DNA sonucu!

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Jim ikizleri, dünyada “aynı isme sahip, benzer hayatlar süren” ikizlerin en ünlülerinden biridir ve hikayeleri, bilimsel araştırmalara ilham kaynağı olmuştur. 1940 yılında dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Jim Lewis ve Jim Springer doğduktan 4 hafta sonra ayrıldılar ve farklı ailelere evlatlık olarak verildiler.



Birbirlerinden ayrılan ve farklı aileler tarafından evlat edinilien adamlar yıllar sonra tesadüfen bir araya geldiklerinde, hayatlarındaki benzerlikler şaşırtıcı derecede fazlaydı.

HAYATLARINDAKİ BENZERLİKLER

Her iki Jim de ilk evliliklerinde kadınlarının adı "Linda"ydı. Ancak her iki evlilik de başarısız oldu ve ikisi de bir başka kadına, "Betty" adında bir kadına evlendi. Jim ikizleri, bazı hobilerde ve alışkanlıklarda da birbirlerinin aynısıydı.

Her ikisi de aynı marka sigara içiyordu, aynı bira markasını tercih ediyor ve aynı türden tatları seviyorlardı. Her iki Jim de köpek sahiplenmiş, aynı türde araçları kullanmış ve aynı tür işlerde çalışmışlardı.