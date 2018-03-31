Aynı renkteki gözlere sahip Madden ve Moon'un sıra dışı dostluğu
ntv.com.tr
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1ABD’nin Oklohoma eyaletinde yaşayan Madden isimli 7 yaşındaki çocuk, kalıtsal bir hastalık nedeniyle gözleri değişik renklerde ve ağzı yarık olarak doğdu.
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2Madden’in annesi Christina Humpreys, oğlununun sıra dışı görünümü nedeniyle okul arkadaşlarının zorbalığına uğradığını ifade etti.
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3Humpreys, oğluyla aynı renk gözlere sahip aileye yeni katılan Moon isimli kedinin ise, Madden’in psikolojik problemleriyle savaşmasına yardımcı olduğunu ve özgüvenini yerine getirdiğini sözlerine ekledi:
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4“Geçen hafta, bir arkadaşım “anneler” grubunda Minnesota’daki hayvan barınağında kalan bir kedinin fotoğrafını paylaştı. Onun o anda ailemizin yeni üyesi olacağına anladım."
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"Madden gibi yarık bir dudağa sahip olmasının yanı sıra onun da gözlerinin farklı renkte olmasını sağlayan tam hetekromisi vardı. Birbirlerinin en iyi arkadaşı olmak onların kaderiydi.”
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“İrisin en az iki farklı renk içerdiği durumlarda hetekromi iridum, iki gözün irislerinin farklı renkte olması durumunda ise tam hetekromi meydana geliyor. Bu durum, toplumun yüzde birinden daha az bireylerde görülüyor. Yarık dudak ise yine oldukça nadir bir durum.”
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“Moon ve Madden birbirlerini kusursuz bir şekilde tamamlıyor. Zorbalık ve nefret dolu bir dünyada, sevgiyi kovalamayı seçtik. Bu kedinin sevgiyi temsil ettini, bizim ve Madden’in yolculuğunun bir parçası olduğunu söyleyebilirim.”
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8Bugüne kadar kalıtsal rahatsızlığı nedeniyle altı kez ameliyat geçirdiği ifade edilen Madden'in, sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için birçok operasyona daha girmesi gerektiği bildirildi.
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