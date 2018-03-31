Aynı renkteki gözlere sahip Madden ve Moon'un sıradışı dostluğu

“İrisin en az iki farklı renk içerdiği durumlarda hetekromi iridum, iki gözün irislerinin farklı renkte olması durumunda ise tam hetekromi meydana geliyor. Bana anlatılana göre bu durum, toplumun yüzde birinden daha az bireylerde görülüyor. Yarık dudak ise yine oldukça nadir bir durum.”