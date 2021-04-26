Ayrıldıklarını açıklayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez akşam yemeğinde görüldü

ntv.com.tr 26.04.2021 - 07:21
FLÖRT ETMEYE BAŞLADIKLARI YERDE AKŞA YEMEĞİ
Ayrıldıklarını ortak bir açıklamayla duyuran ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile eski beyzbol oyuncusu nişanlısı Alex Rodriguez, hafta sonu Los Angeles’taki Bel-Air Hotel’de birlikte akşam yemeği yerken görüldü. Haberi kaynaklarına dayandıran Page Six, çiftin, 2017’de flört etmeye de ilk kez aynı restoranda başladıklarını yazdı. Lopez’in ayrıca yeni aldığı 28 milyon dolarlık malikanesiyle bu otelin komşusu haline geldiği de belirtildi.
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan 51 yaşındaki Lopez bir süredir Dominik’te yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimlerini gerçekleştiriyor. 45 yaşındaki Rodriguez de bir süre önce Minnesota Timberwolves basketbol takımının ortaklık anlaimasıyla gündeme geldi. İkili, yollarını ayırırken, Lopez’in ayrılık sonrası 13 yaşındaki ikiz çocuklarının babası, eski kocası Marc Anthony ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak son haber, Lopez ve Rodriguez çiftinin birbirlerinden kopmadığını gösteriyor.
Çift, ayrılık açıklamasında “arkadaş kalmayı deneyeceklerini” söylese de görgü tanıklarına göre, akşam yemeğindeyken, “aralarındaki aşkın varlığı” dikkat çekti.
Öte yandan çiftin birlikte projeleri olduğu, bununla ilgili de görüşmüş olabileceği, iddialar arasında. Çift, 2019’da nişanlandıklarını duyurmuştu.
Lopez ve Rodriguez ikilisi, önceki hafta yaptıkları ortak ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."
Çiftin ayrılık duyurusunun ardından ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaşmıştı. Lopez’in bir arkadaşı, geçen hafta People dergisine konuşarak, ünlü sanatçının neden ayrıldığını açıklamış, “Aralarında çözülmemiş çok fazla sorun var” diyerek, ayrılık nedeni olarak “güven” sorunu açıklaması yapmıştı.
Lopez’in arkadaşı, “Alex onu aldatsın ya da aldatmasın, Jennifer aralarındaki havada bunun korkusuna tahammül etmeyecek” demişti.
“Çok mutsuzdu ve Alex'le kalmanın kendi yararına olacağını düşünmedi” diyen Lopez’in arkadaşı, “Arkadaş kalmayı deneyecekler ve orada saygı olacak. Ama kesinlikle ayrı yollara gidiyorlar” diye konuşmuştu.