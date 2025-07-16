Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu

Araştırmalar, sürekli aynı düşünceler etrafında dönüp durmanın, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımızı olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Devamlı stres altında olmak, bağışıklık sistemimizi zayıflatmasının yanı sıra depresyon, kalp hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve daha birçok sağlık sorununun tetikleyicisi olabiliyor.

Peki, genel sağlığımız üzerinde çeşitli hasarlar yaratan bu düşünce döngüsünden nasıl kurtuluruz?

Psychology Today'de yer alan habere göre, zihinsel toksinlerden kurtulmak için izlenebilecek bazı yollar var: