Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu

Ayrılık acısı, bir ilişkinin sona ermesiyle ortaya çıkan yoğun duygusal yükü ifade eder. Alışkanlıklar ve anılar, iletişimin kesilmesiyle birlikte kişinin kimliğinde büyük boşluklar yaratabilir. Ancak uzmanlara göre, bu süreci en az hasarla atlatmak mümkün.

Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu - 1

Araştırmalar, sürekli aynı düşünceler etrafında dönüp durmanın, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımızı olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Devamlı stres altında olmak, bağışıklık sistemimizi zayıflatmasının yanı sıra depresyon, kalp hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve daha birçok sağlık sorununun tetikleyicisi olabiliyor.

Peki, genel sağlığımız üzerinde çeşitli hasarlar yaratan bu düşünce döngüsünden nasıl kurtuluruz? 

Psychology Today'de yer alan habere göre, zihinsel toksinlerden kurtulmak için izlenebilecek bazı yollar var:

YAŞAM HABERLERİ

Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu - 2

1. Psikolog Sylvia Boorstein, ayrılık sonrası sessiz kalmanın, süreci izlemek ve gereksiz çatışmalardan kaçınmak açısından faydalı olabileceğini söylüyor.


Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu - 3

2. Meditasyon eğitmeni Norman Fischer’a göre ise en büyük sorunumuz, kontrol edilemez öfkemiz. Öfke, zihni bulandırır ve sağlıklı tepkiler vermemize engel olur.

Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu - 4

3. Başkalarının sizi tam anlamıyla çözümleyebilmesi ne kadar zorsa, sizin de o insanları anlamanız o kadar zordur. Bu süreçte karşı tarafın zihnini okuma çabasına girmeyin.

Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu - 5

4. Ne kadar düşünürseniz düşünün, geçmişi geri getiremezsiniz. Telafi edemeyeceğiniz şeylere kafa yordukça, bugününüzü de ziyan edersiniz.



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5. "Acınıza sadık kalmak zorunda değilsiniz" diyen Psikolog Jack Kornfield, ''Affetmek, kendinizi geçmişin yükünden kurtarmanın etkili yoludur'' diyor.

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6. Kendinizi derin, sakin bir okyanusun dibinde gibi hayal edin. Düşünceler yukarıda süzülsün, siz sadece izleyin. Zihninizi susturamadığınız zamanlarda bu yöntemi deneyin.

Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu - 8

7. Sizi üzen kişiyi beyaz bir ışık küresinin içinde hayal edin. Onu bu ışıkla sarın. İçinizdeki öfkenin hafiflediğini hissedeceksiniz.

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8. Nöropsikiyatrist Dan Siegel’a göre bir duygunun gelip geçmesi 90 saniye sürer. 15 derin nefes alıp verin, düşünce döngüsünü kırın.

Ayrılık acısını atlatmanın 8 yolu - 10

Zihinsel sağlığınız için attığınız her küçük adım, yaşam kalitenizi artırır. Mental sağlığınıza zarar veren düşüncelere saplanmak yerine, çözüm yollarına odaklanmaya gayret edin.

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