Ayşe Barım'ın doğum gününe ünlü akını
Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’te kutladı. Düzenlenen partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.
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Menajer Ayşe Barım için Beyoğlu Asmalımescit’te düzenlenen 50’nci yaş günü partisine ünlüler akın etti.
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Hürriyet’in haberine göre, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mekandan ayrılırken “Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Çok güzel bir partiydi. Ayşe’yi çok seviyoruz, 2006’dan beri birlikte çalışıyoruz, artık aile gibi olduk” dedi.
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Partiye hamile eşi Mihre Mutlu ile katılan İbrahim Çelikkol, “Her şey yolunda. Doğuma az kaldı, bebek de çok sağlıklı” dedi.
İşte partiye katılan diğer isimler...
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4Acun Ilıcalı
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5Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya
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6Güvenç Kıraç
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7Şükrü Özyıldız
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8Ece Sükan
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9Ayça Ayşin Turan
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10Dolunay Soysert
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11Hande Erçel
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12Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya
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13Birkan Sokullu
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14İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu
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15Miray Daner ve Kubilay Aka