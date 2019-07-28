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Ayşe Barım'ın doğum gününe ünlü akını

Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’te kutladı. Düzenlenen partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.

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    Menajer Ayşe Barım için Beyoğlu Asmalımescit’te düzenlenen 50’nci yaş günü partisine ünlüler akın etti.

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    Hürriyet’in haberine göre, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mekandan ayrılırken “Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Çok güzel bir partiydi. Ayşe’yi çok seviyoruz, 2006’dan beri birlikte çalışıyoruz, artık aile gibi olduk” dedi.

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    Partiye hamile eşi Mihre Mutlu ile katılan İbrahim Çelikkol, “Her şey yolunda. Doğuma az kaldı, bebek de çok sağlıklı” dedi.

    İşte partiye katılan diğer isimler...

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    Acun Ilıcalı
  • 5

    Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya
  • 6

    Güvenç Kıraç
  • 7

    Şükrü Özyıldız
  • 8

    Ece Sükan
  • 9

    Ayça Ayşin Turan
  • 10

    Dolunay Soysert
  • 11

    Hande Erçel
  • 12

    Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya
  • 13

    Birkan Sokullu
  • 14

    İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu
  • 15

    Miray Daner ve Kubilay Aka
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