Ayşecik filmlerinin yakışıklı oyuncusu Sertan Acar şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en ünlü çocuk oyuncularından Zeynep Değirmencioğlu’nun canlandırdığı ‘Ayşecik’, 70’lere gelindiğinde aşk filmlerinin başrolüdür. Değirmencioğlu’nun o dönem hafızalara kazınan partneri ise birçok filmde birlikte rol aldığı Sertan Acar’dır. Hürriyet'ten Eda Solmaz'ın haberine göre Acar, oyunculuğa başlangıcını doğuran olayların bir Türk filmini andırdığını söylüyor:

"Oyunculuğa 1971 yılında başladım. Başlangıcım da Türk filmi gibidir... Ayşecik yani Zeynep Değirmencioğlu, o zamanlar abimin (Serkan Acar) flörtüydü. Ses mecmuası en yakışıklı futbolcu yarışması yapmış ve abim de birinci olmuştu. Ondan sonra filmcilerin dikkatini çekti ve abime film teklifi geldi. Ardından Zeynep’in karşısında oynayacak kişi olarak Haydarpaşa’da bir deneme çekimi yaptı. Bu deneme çekiminde de Zeynep, abime âşık oluyor. Böylelikle flörtleri başladı. Sonrasında ben de Zeynep’le tanıştım."