Aysegül Aldinç: Tarık Akan omurgalı insan tarifine fazlasıyla uyuyordu (Instagram'da ünlüler 16 Eylül 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
-
1
Aysegül Aldinç
"Bugün Tarık Akan’ın aramızdan ayrılışının 3. yılı... Omurgalı olmak hele hele günümüzde mumla aranacak bir özellik. Sanat dünyasına bir bakın parmakla sayılacak kadar az. Millet fırıl fırıl. Tarık işte, omurgalı insan tarifine fazlasıyla uyuyordu. Milyonlarca seveni olduğu gibi sırf bu yüzden ondan nefret edeni bile var. Birazdan döşenirler zaten yorum kısmına hiç merak etmeyin!
Onu tanıdığım ve birlikte üç ayrı projede yer aldığımız için gerçekten şanslıyım. Keyifli dostluğu, destek veren rol arkadaşlığı ve onu tanımlamaya başladığım ilk satırlardaki dik duruşuyla sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eden bir güzel adamdı.
Bu dünyadan bir Tarık Akan geçti.
Nûr içinde yatsın. Ruhu şâd olsun. Rahmetle..."
-
2ATA DEMİRER
"Kim gelmiş"
-
3İREM DERİCİ
-
4BAR REFAELI
-
5ÇİĞDEM BATUR
-
6CEZA
-
7KELLY BROOK
-
8ROJDA DEMİRER
-
9BELÇİM BİLGİN
-
10MERVE TOY
-
11YİĞİT ÖZŞENER