Aysegül Aldinç: Tarık Akan omurgalı insan tarifine fazlasıyla uyuyordu (Instagram'da ünlüler 16 Eylül 2019)

Aysegül Aldinç

"Bugün Tarık Akan’ın aramızdan ayrılışının 3. yılı... Omurgalı olmak hele hele günümüzde mumla aranacak bir özellik. Sanat dünyasına bir bakın parmakla sayılacak kadar az. Millet fırıl fırıl. Tarık işte, omurgalı insan tarifine fazlasıyla uyuyordu. Milyonlarca seveni olduğu gibi sırf bu yüzden ondan nefret edeni bile var. Birazdan döşenirler zaten yorum kısmına hiç merak etmeyin!

Onu tanıdığım ve birlikte üç ayrı projede yer aldığımız için gerçekten şanslıyım. Keyifli dostluğu, destek veren rol arkadaşlığı ve onu tanımlamaya başladığım ilk satırlardaki dik duruşuyla sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eden bir güzel adamdı.

Bu dünyadan bir Tarık Akan geçti.

Nûr içinde yatsın. Ruhu şâd olsun. Rahmetle..."