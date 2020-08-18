Menajerimi Ara'nın usta ismi Ayşenil Şamlıoğlu: Menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ın Türkiye uyarlaması ‘Menajerimi Ara’ dizisinde en deneyimli menajer Peride olarak izleyeceğiz sizi. Peride nasıl bir kadın?

- Dizinin orijinalini izlediğimde karakteri zaten çok sevip içimden “Oynasam ne güzel olur,” demiştim. Gerçekten keyifle bakıyorum Peride’ye. Peride ajansın en deneyimli menajeri. Çalışan diğer herkese sakin ve çok güçlü yaklaşıyor, destek oluyor. Üstelik bunu kimsenin gözüne sokmadan yapıyor. Kendi hayat tecrübelerini ustalıkla kullanan bir kadın. İş arkadaşlarının birbirlerine neler yaptıklarını sükunetle takip edip, yeri gelirse onlara dostça müdahale etmekten yana olan bir karakter. Hırslarını tüketmiş yaşıyla ilintili olarak. Epey yaşamış ve yaşadıklarını tükettikten sonra daha dingin sularda kalmayı ve adeta kendisi için dost olan sanatçılarıyla çalışmayı tercih etmiş bir karakter.

MENAJERİMİ ARA 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN - TIKLA İZLE