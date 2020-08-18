Menajerimi Ara'nın usta ismi Ayşenil Şamlıoğlu: Menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı

18.08.2020 - 07:08
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ın Türkiye uyarlaması ‘Menajerimi Ara’ dizisinde en deneyimli menajer Peride olarak izleyeceğiz sizi. Peride nasıl bir kadın?
- Dizinin orijinalini izlediğimde karakteri zaten çok sevip içimden “Oynasam ne güzel olur,” demiştim. Gerçekten keyifle bakıyorum Peride’ye. Peride ajansın en deneyimli menajeri. Çalışan diğer herkese sakin ve çok güçlü yaklaşıyor, destek oluyor. Üstelik bunu kimsenin gözüne sokmadan yapıyor. Kendi hayat tecrübelerini ustalıkla kullanan bir kadın. İş arkadaşlarının birbirlerine neler yaptıklarını sükunetle takip edip, yeri gelirse onlara dostça müdahale etmekten yana olan bir karakter. Hırslarını tüketmiş yaşıyla ilintili olarak. Epey yaşamış ve yaşadıklarını tükettikten sonra daha dingin sularda kalmayı ve adeta kendisi için dost olan sanatçılarıyla çalışmayı tercih etmiş bir karakter.
Bugüne kadar onlarca farklı karaktere hayat verdiniz şimdi sektörünüzün iç dünyasını anlatan bir yapımla karşımızdasınız. Bu dizi izleyiciye neler anlatacak?
- Dört menajer ve asistanlarının hayatlarını, oyuncularla ilişkilerini, sinema ve dizi sektörünün arka planında neler olduğu görecekler. Bir oyuncunun rolü almak için verdiği mücadele, menajerlerin oyuncularını ön plana çıkarmak için neler yaptıklarını izleyecekler. Bir yandan tanınan bilinen oyuncuların kendi hikayelerini izletirken diğer taraftan oyuncu olmak isteyenlere bu sektörde onları nelerin beklediğini gösterecek bir iş. Ayrıca İstanbul’a yeni gelen genç bir kızın bu sektördeki yaşam mücadelesine tanık olacaklar.
Dizide bir yandan menajerlerin dünyasına yakından bakarken bir yandan da oyuncuların kariyer mücadelelerine şahit olacağız. Usta bir oyuncu olarak genç nesile, oyuncu olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?
- Oyunculuğu şan şöhret kapısı olarak görmesinler. Gerçekten oyuncu olmak istiyorlarsa eğitimlere başvursunlar, tiyatroları takip etsinler. Yönetmenleri, filmleri bilsinler ve çok çalışsınlar.
Projede çalışmaya başladığınızdan beri kendi menajerinize olan bakış açınızda bir farklılık oldu mu?
- Bu dünyayı çok bilmediğimi söyleyemem. Ama şimdi daha net görüyorum ki menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı. Bazıları için bu savaş dürüstlükten vazgeçmeden verilirken, bazılarına her yol mubah geliyor. Ben uzun yıllardır aynı ekiple çalışıyorum. Elbette onların dünyasına bu diziyle daha yakından bakacağım.
Ayşenil Şamlıoğlu ‘Menajerimi Ara’ cümlesini ne sıklıkla kullanıyor, siz bu cümleyi kurduğunuzda tam olarak neler oluyor?
- Aslında çok sık kullandığım bir cümle değil. Renda Güner ve ekibine gözüm kapalı kendimi bırakabiliyorum çünkü her zaman benim için en konforlu ve doğru alanı sağlamaya çalışıyorlar. Ancak ‘Menajerimi Ara’ cümlesinin arka planını ben de bu diziyle birlikte öğreneceğim.
Ayşenil Şamlıoğlu kendini Peride’ye teslim eder miydi?
- Peride sakin, güçlü ve onurlu mücadelelerin kadını. Daha çok perde arkasında kalmaya çalışan, magazinden, spot ışıklarından uzakta çözüm odaklı bir karakter. Ayşenil’in de çalışma hayatı böyle olduğu için evet, Peride ile çalışabilirdim.