Aytaç Şaşmaz'dan yeni proje. Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlüler
17.12.2025 14:57
NTV - Haber Merkezi
Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir, Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin ile ekranlara dönüyor. Bu da yeni projeleri heyecanla beklenen ünlüleri akıllara getirdi.
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisiyle ekranlara dönmek için gün sayıyor. Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyunculardan sonra benzer heyecanı yaşayan ünlü isimler merak edildi.
Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Aytaç Şaşmaz, Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Helin Kandemir ile başrolleri paylaşacak olan Şaşmaz, dizide Erkan Aldur karakterine hayat verecek.
"Sevdiğim Sensin" dizisi, sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.
HELİN KANDEMİR
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye hayat verecek olan Helin Kandemir, rolü için çok çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:
“Dicle, hayatın ona sunduğu bütün zorluklara rağmen yalnızca kalbiyle hayatta kalmayı başarmış, yaralı bir genç kadın."
Gökçen Usta'nın yönetmenliğini üstlendiği Sevdiğim Sensin, çok yakında Star'da…
KIVANÇ TATLITUĞ
Son olarak Serenay Sarıkaya ile "Aile" dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ da müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, son röportajında yakın zamanda yeni projelerle ekranlara döneceğini söyledi.
NURGÜL YEŞİLÇAY
Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay da televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.
49 yaşındaki Yeşilçay, heyecanını "Yeni dizi başlıyor. Ekranlarda güzel güzel görünelim değil mi?" sözleriyle paylaştı.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu da uzun bir aradan sonra Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yeni dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacak.