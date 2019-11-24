Azra Akın: Hamile bir kadına 'Ne kadar kilo almışsın' demek şiddettir

37 yaşındaki Akın, "Dünya güzeli olmayı hayal ediyor muydunuz?" sorusuna ise "Böyle bir hayalim yoktu. Ben ailem tarafından potansiyelimin ve yeteneklerimin farkına vararak eğitildim. Duyarlı bir çocuktum. Bu enerji benim hep içimdeydi. Sonradan öğrendim ki bu yarışmada bir amaç var; dünya güzeli seçildiğinizde bir yıl sessizlerin sesi olmak için tüm dünyada ihtiyacı olan insanların yanında olup farklı konularda, farklı ülkelerde projeler gerçekleştiriyorsunuz ve yaşadığınız sürece de bu misyonu taşıyorsunuz. Kısmetime güzelliğim ve kişiliğim nedeniyle bu görev düştü" diyerek yanıt verdi.









