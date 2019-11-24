Azra Akın: Hamile bir kadına 'Ne kadar kilo almışsın' demek şiddettir

2002 Dünya Güzeli (Miss World) Azra Akın "Siz hiç şiddete uğradınız mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Kimin başına gelmiyor ki? Hamile bir kadına “Ne kadar da kilo almışsın” ya da yeni anne olmuş bir kadına “Doğumdan sonra kilo veremedin” demek de şiddettir. Şu an şiddete en yakın örnek bence sosyal medya. Sosyal medyada saygı yok. Herkes istediğini yazıyor. Sorumluluklarımız ve birbirimize saygı çerçevesinde sınırları belirlememiz gerekir."
Posta'ya konuşan Akın, kadınların şiddet konusundaki bilinçliliği hakkında, "Sadece erkekleri suçlayarak ya da meselenin dışında tutarak bir yere varamayız. Erkeği doğuran, besleyen, büyüten kadındır. Kadınlar ne kadar bilinçli olursa doğurduğu çocuklar da o kadar sağlıklı bireyler olur" ifadelerini kullandı.
"Şiddetin temeli ailede atılıyor" diyen Akın sözlerini şöyle sürdürdü: "Erkek ya da kadın aile içi şiddete maruz kaldıysa ilerideki hayatında şiddete meyilli olabiliyor. Anne baba olmanın sorumluluklarını yerine getirmek her şeyin başlangıcı olabilir. Çocuklarımıza bağırmayacağız."
"Onların gönüllerini kazanarak doğruyu anlatacağız. Çocuklarımızı uyarırken, “Onu yapma! Tam dayaklıksın” ya da “Sen ne anlarsın” gibi onları değersiz hissettirecek davranışlarda bulunmamalıyız. Çünkü onların en güvendiği kişiler anne ve babalarıdır."
37 yaşındaki Akın, "Dünya güzeli olmayı hayal ediyor muydunuz?" sorusuna ise "Böyle bir hayalim yoktu. Ben ailem tarafından potansiyelimin ve yeteneklerimin farkına vararak eğitildim. Duyarlı bir çocuktum. Bu enerji benim hep içimdeydi. Sonradan öğrendim ki bu yarışmada bir amaç var; dünya güzeli seçildiğinizde bir yıl sessizlerin sesi olmak için tüm dünyada ihtiyacı olan insanların yanında olup farklı konularda, farklı ülkelerde projeler gerçekleştiriyorsunuz ve yaşadığınız sürece de bu misyonu taşıyorsunuz. Kısmetime güzelliğim ve kişiliğim nedeniyle bu görev düştü" diyerek yanıt verdi.
4 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, geçen yıl kasım ayında anne olmuştu.