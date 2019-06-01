Azra Akın ile Atakan Kuru'nun duygusal vedalaşması

Azra Akın ile Atakan Kuru'nun İstanbul Havalimanı'ndaki duygusal vedalaşması objektiflere takıldı.
-
Yedi ay önce anne olduktan sonra Keşan'da köy hayatı yaşamaya başlayan 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın
, eşi Atakan Kuru
ile beraber İstanbul Havalimanı'ndaydı.
-
Azra Akın, yurt dışı seyahatine çıkan eşi Atakan Kuru'yu uğurlamak için geldiği havalimanında duygusal anlar yaşadı.
-
Otomobilden indikten sonra eşine sıkı sıkı sarılan model, "Eşimi yolcu etmeye geldim arkadaşlar. Ben İstanbul'dayım" diyerek objektiflere poz verdi.
-
4 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, geçen yıl kasım ayında anne oldu.
-
Edirne'ye yerleşen 2002 Dünya Güzeli, yeni köy hayatından kareleri sosyal medyada hesabından paylaşıyor.
-
Ünlü çift çocuklarına Demir
adını verdi.