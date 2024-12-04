B12, kalsiyum, protein kaynağı: Kışın yoğurt yemeniz için 6 muhteşem neden

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Yoğurt, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederek bağırsağı koruyan probiyotikler açısından zengindir. Sağlıklı bir bağırsak, bağışıklığı artırmada önemli bir rol oynar ve böylece soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına karşı daha dirençli hale gelirsiniz.