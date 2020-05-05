Baba filminin çekildiği ev 125 milyon dolara satışa çıkarıldı

ntv.com.tr 05.05.2020 - 08:09
Daha önce Amerikalı gazete yayıncısı ve iş insanı William Randolph Hearst’a ait olan Beverly Hills malikanesi, 125 milyon dolara satışa çıkarıldı. Lüks mülke üç yıl önce 195 milyon dolar fiyat biçilmişti.
Evde 1972 yapımı meşhur The Godfather (Baba) ve 1992 yapımı The Bodyguard filmleri çekilmişti.
1927’de inşa edilen evde, iş insanı Hearst ve oyuncu sevgilisi Marion Davies, 1947 ile 1976 yılları arasında yaşamıştı.
Jacqueline ve John F. Kennedy’nin balayı mekanı olan ev aynı zamanda Kennedy’nin ABD başkanlık seçimleri sürecinde komuta merkeziydi.
Evin önceki sahibi Hearst, ABD’nin en büyük gazete ve medya şirketi olan Hearst Communications'ı kurmuş, 'sarı gazetecilik' denilen sansanyonel habercilik yöntemlerini kullanmıştı.
Satılığa çıkarına malikanesi için “Hollywood’un Altın Çağı’nın sembolü” ifadesi kullanıldı.
Gordon Kaufmann tarafından tasarımı yapılan The Beverly House adlı malikanenin el işçiliğiyle süslenmiş iki katlı kütüphanesi ve bilardo odası da bulunuyor.
Tanınmış peyzaj mimarı Paul Thiene tarafından tasarlanan bahçelerde havuza düşen şelaleler ve uzun, yaşlı ağaçlar yer alıyor.