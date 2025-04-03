Baba mesleğini 55 yıldır ayakta tutuyor: Zamana direnen meslek

Malatya’da yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu, baba mesleğini 55 yıldır büyük bir tutku ile sürdürerek ayakta tutmaya çalışıyor.

Baba mesleğini 55 yıldır ayakta tutuyor: Zamana direnen meslek - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu kentlerden biri olan Malatya’da zanaatkarlar her türlü olumsuzluğa rağmen mesleklerini sürdürmek için direniyor. Malatya’da yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu, baba mesleğini 55 yıldır büyük bir tutku ile yaparak mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

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Baba mesleğini 55 yıldır ayakta tutuyor: Zamana direnen meslek - 2

"MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM

Küçük sanayi sitesi içerisinde oluşturulan geçici konteyner çarşıda yaklaşık bir yıldır baba mesleğini devam ettiren 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu mesleğini severek yaptığını söyledi.


Baba mesleğini 55 yıldır ayakta tutuyor: Zamana direnen meslek - 3

"ÜÇ BEŞ USTA KALDI"

Küçük yaşlarda babasının yanında mesleğe başladığını aktaran kalaycı ustası Özoğlu, 55 yıldır mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek kentte 3-5 kalaycı ustasının kaldığını ifade etti. Özoğlu çırak yetişmediğini belirterek mesleğin son temsilcileri olduklarını ifade etti.


Baba mesleğini 55 yıldır ayakta tutuyor: Zamana direnen meslek - 4

Müşterilerden İsmet Yazıcı ise zanaat ustalarına sahip çıkılması gerektiğini kaydederek kalaycı mesleğinin önemine vurgu yaptı.

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