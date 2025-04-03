Baba mesleğini 55 yıldır ayakta tutuyor: Zamana direnen meslek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu kentlerden biri olan Malatya’da zanaatkarlar her türlü olumsuzluğa rağmen mesleklerini sürdürmek için direniyor. Malatya’da yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası Selahattin Özoğlu, baba mesleğini 55 yıldır büyük bir tutku ile yaparak mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.