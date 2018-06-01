Babalar Günü'nde burçlara göre hediye önerileri

Kova Burcuna Alınacak Hediyeler:

Bir Kova burcu babanız varsa çok şanslısınızdır. Kova babalar, herkesin yaptıklarını yapmaktan pek hoşlanmazlar. Hatta sizden önce mevcut düzeni onlar sorgularlar. Dolayısıyla babalar gününde hediye almaya karşı olduğunuzu belirterek sadece bir çiçek veya mektup verebilirsiniz. Herkesin yaptığından başka bir yol seçtiğiniz için mutlu olacaktır. Siz yine de bir hediye almak konusunda baskı hissediyorsanız kimsede olmayan bir plak, bir tablo veya albüm olabilir…