Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor

Melisa Döngel’in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu olayı atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gören 21 yaşındaki oyuncu, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik oldu.

04.07.2021 - 09:07

Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor - 1
Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada Elmalı davası etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi.
Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor - 2
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen Melisa Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor - 3

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor - 4

Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olan Döngel, bu olayın ardından kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.

Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor - 5

Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel’in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi.

Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor - 6

Öz baba, Melisa Döngel’in kötü bir hayatı olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini talep etti. 

Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel kardeşi için mücadele ediyor - 7

Baba  kendisi cezaevinde olduğu için kızını Rusya’da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti. Döngel’in Rusya’da yaşayan annesinin de “Bakamıyorum” diyerek kızını Döngel’in yanına gönderdiği ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER