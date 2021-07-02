Babasına vasiliğin reddi davası açan Britney Spears hüsrana uğradı

"BABAM BEBEĞİM OLMASINA İZİN VERMEDİ"

Şarkıcı, geçen hafta ifade verdiği duruşmada, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.

"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" şeklinde konuşmuştu.