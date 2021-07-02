Babasına vasiliğin reddi davası açan Britney Spears hüsrana uğradı

ntv.com.tr 02.07.2021 - 06:57 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 06:59
REDDEDİLDİ
Britney Spears, babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı davada hüsrana uğradı.
Mahkeme yargıcı, şarkıcının vasiliğin kaldırılması yönündeki talebini reddetti. Karara göre Britney Spears, babasının korumasında kalmaya devam edecek.
Amerikan basınının önceki gün elde ettiği belgeler, Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcının, Britney Spears’ın avukatı Samuel Ingham III tarafından sunulan talebi reddettiğini ortaya koydu.
"BABASINDAN KORKUYOR"
Spears’ın avukatı, babasının vasilik görevinden alınması için ilk kez geçen yılın sonlarında mahkemeye başvurmuş ve ünlü şarkıcının "babasından korktuğunu", eğer babası kariyerinden sorumlu olmaya devam ederse, tekrar sahneye çıkmayı reddedeceğini belirtmişti.
O dönemde Yargıç Brenda Penny, şarkıcının babasını vasilik görevinden uzaklaştırma talebini reddetmiş, ancak koruyuculuğun kaldırılması veya askıya alınması için gelecekte tekrar dilekçe verilmesi hakkını dışlamamıştı. Yargıç ayrıca finans şirketi Bessemer Trust'ı ortak koruyucu olarak atamıştı.
Dün sunulan mahkeme belgelerinde Bessemer Trust'ın ortak koruyucu olarak kalması onaylanırken, baba Spears'ı pop yıldızının vasiliğinden çıkarmama kararı da yinelendi.
"DUYGUSAL İSTİSMAR" DEDİ
Geçen hafta, duruşmada ilk kez ifade veren Britney Spears, babasının koruyuculuğunun "istismar edici" olduğunu açıklamıştı. Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada konuşan Spears, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istemişti.
HER ŞEY 2007'DE BAŞLADI
39 yaşındaki şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.
Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.
"BABAM BEBEĞİM OLMASINA İZİN VERMEDİ"
Şarkıcı, geçen hafta ifade verdiği duruşmada, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.
"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" şeklinde konuşmuştu.
"MUTLU OLDUĞUMU SÖYLERKEN YALAN SÖYLEDİM"
"Babam, kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı" diyen şarkıcı, "Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim. Ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum: Mutlu değilim" diye konuşmuştu.
Spears, mahkemede ayrıca şunları söylemişti:
"Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum."