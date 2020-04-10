Babasının oğlu Joseph Baena (Ünlülerin merak edilen çocukları)
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte onlardan biri de ünlü aktör Arnold Schwarzenegger'in kendine benzeyen oğlu Joseph Baena. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
Joseph Baena
Terminatör'ün yıldızı Arnold Schwarzenegger'in 22 yaşındaki oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor. Joseph, tıpkı babası gibi geliştirdiği vücudunun fotoğrafını babasının meşhur pozunu taklit ederek sosyal medyada paylaştı.
Gisele Bündchen eşi
Tom Brady, oğlu Benjamin Brady
Ve çiftin kızları Vivian Lake Brady
Adele ve oğlu Angelo Adkins
Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
Adriana Lima
Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.
Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
Nurgül Yeşilçay
ve Osman Nejat Özer
Nurgül Yeşilçay oğluyla fotoğrafını "Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim. Korkmuyorum canım ne alakası var" notuyla paylaştı.
Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ
Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela’nın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:
"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."
"Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!”
Doğa Rutkay
Doğa Rutkay, YouTube kanalında ikizleri Rutkay ve Piraye’yi hayata nasıl hazırladığını anlattı. Bebeklerine paylaşmayı öğrettiğini söyleyen oyuncu, “Baskı yapmıyorum, özgür bırakıyorum. Engelleri aşmayı öğretiyorum. Doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum” dedi.
Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
Tuba Büyüküstün'ün boşandığı meslektaşı Onur Saylak'ın kızları Maya Saylak, Toprak Saylak
Meryem Uzerli ve kızı Lara
Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
Seraphina Rose Elizabeth Affleck
Eva Mendes eşi Ryan Gosling, kızları Esmeralda Amada Gosling
Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
Mila Kunis ve eşi
Ashton Kutcher kızları Wyatt Isabelle Kutcher
Oğlu Dimitri Portwood Kutcher
Blake Lively eşi Ryan Reynolds çocukları Ines Reynolds ve James Reynolds
Lourdes Maria Ciccone Leon
Salma Hayek eş
i François-Henri Pinault kızı Valentina Paloma Pinault
Arnold Schwarzenegger'in çocukları
Christopher Schwarzenegger
David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
Jennifer Lopez kızı Emme Maribel Muñiz ve oğlu Maximilian David Muñiz
Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
Jessica Alba eşi
Cash Warren, kızları Honor Marie Warren ve Haven Garner Warren
Cindy Crawford eşi Rande Gerber, kızı Kaia Gerber oğlu Presley Walker Gerber
Acun Ilıcalı ve kızları: Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Melisa Ilıcalı
Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ve oğlu
Ali Ergenç
Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğlu Ali Demir
Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
Alp Kırşan eşi
Zeynep Dörtkardeşler, oğlu Efe Kırşan
Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
Gülben Ergen ve oğulları: Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan, Ares Erdoğan
Pascal Nouma kızı Marin Nouma
Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan çiftinin kızı Su Atacan
Şevval Sam-
Metin Tekin
Oğulları Tarık Emir Tekin
Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
Çiftin kızları Gizem Tuncer
Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak
Nurgül Yeşilçay-
Cem Özer oğulları Osman Nejat
Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan