Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük

Babasının tabutu başında verdiği 'seksi pozları' Instagram hesabından paylaşan genç kadın "saygısız" olmakla suçlanarak sosyal medyada tepki gördü. Vücut hatlarını öne çıkaran straplez, siyah bir elbise ve topuklu ayakkabı giyen kadın neşeli pozlar verdiği ve cenazeye saygısızlık ettiği gerekçesiyle tepkilere maruz kaldı.