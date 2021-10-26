Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük

Babasının cenazesinde siyah mini bir elbise ile topuklu ayakkabılar giyen ve ardından tabutun başında verdiği 'seksi poz'la tepki çeken kadının kim olduğu belli oldu.

Haberler 26.10.2021 - 16:24

Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük - 1
Babasının tabutu başında verdiği 'seksi pozları' Instagram hesabından paylaşan genç kadın "saygısız" olmakla suçlanarak sosyal medyada tepki gördü. Vücut hatlarını öne çıkaran straplez, siyah bir elbise ve topuklu ayakkabı giyen kadın neşeli pozlar verdiği ve cenazeye saygısızlık ettiği gerekçesiyle tepkilere maruz kaldı.
Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük - 2
Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük - 3
Babasının ellerinin birbirine kenetlenmiş şekilde görüldüğü açık tabutun önünde bir ayağını kaldırarak poz veren kadının kimliği ortaya çıktı.
Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük - 4
Adının Jayne Rivera olduğu ortaya çıkan kadının, Instagram hesabında 85 bin takipçisi bulunuyor.
Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük - 5
İtalya ve Porto Riko asıllı olan kadın, mesleğinin fitness modelliği olduğunu ifade ediyor.
Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük - 6
Rivera'nın tabut başında paylaştığı fotoğraflar 11 binden fazla beğeni alırken, karelere 4 binin üzerinde yorum yapıldı.
Babasının tabutu başında 'seksi poz' veren sosyal medya fenomenine tepki büyük - 7
Yorumların büyük kısmı, kadının saygısızca pozlar verdiği şeklindeydi.

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