Babasının vasiyeti üzerine muhtar oldu. "Mobil Muhtar" büyük işlere imza atıyor
31.01.2026 12:12
İHA
Arzu Nisan, babasının vefatından sadece 4 dakika önce verdiği sözü yerine getirerek muhtar oldu. Nisan bu manevi mirası büyük bir hizmete dönüştürdü.
Doğançay mahallesi, alışılmışın dışında bir muhtarlık hikayesi yaşıyor. Arzu Nisan, “Tek Kraliçe” yazan elektrikli motoruyla sokak sokak geziyor, vatandaşın derdne koşuyor. Hem hikayesi hem de bitmeyen enerjisiyle mahalle halkının sevgisini kazanan Nisan, babasının vefatından sadece dört dakika önce verdiği sözle koltuğa oturduktan sonra seçim vaatlerini bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyor.
HER ŞEY BİR VASİYETLE BAŞLADI
Muhtarlık görevine babası Basri Özkaya'nın isteğiyle adım atan Arzu Nisan, adaylık sürecinde yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle aktardı:
"Doğançay tarihinde ilk kez bir kadının fotoğrafı muhtar adayı olarak asıldığında babam benimle gurur duyduğunu söylemişti. Muhtar olamayacağımı söylememe rağmen ölmeden hemen önce benden söz almamı istedi. Bu konuşmadan dört dakika sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hem onunla son kez konuşmuş hem de muhtarlık sözünü vermiş oldum. Şimdi her işin sonunda mezarını ziyaret ederek verdiğim sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum."
DOĞALGAZ VE ALTYAPI YATIRIMLARI ONAYLANDI
İlk döneminde edindiği tecrübelerle ikinci döneminde büyük projelere odaklanan Nisan, mahalle sakinlerine verdiği doğalgaz sözünü tuttuğunu söyledi. Maddi süreçlerin tamamlanmasıyla doğalgaz projesinin onaylandığını belirten mahalle muhtarı, mahalledeki ATM eksikliği için de toplanan dilekçelerin onay sürecinde olduğunu ve kaynak suyu projesinin ise şebeke bağlantısı aşamasına geldiğini bildirdi.
"13 SAAT YANGIN ALANINDAYDIM"
Bölgede yaşanan büyük yangında aktif rol üstlendiğini ve 13 saat boyunca yangın alanında kaldığına dikkat çeken Nisan, alevlerin yerleşim yerine yaklaşmasıyla “tek bir mesajla” mahallenin tahliyesini sağladığını söyledi. Bunu da vatandaşların kendisine olan güveni sağlayarak yaptığını ekledi.
Kendisini “Mobil muhtar” olarak tanımlayan Arzu Nisan, elektrikli motoruyla mahalle hizmetinde etkin bir şekilde kullanıyor. Evrak işlerinden hastaların sağlık ocağına nakline, yağmurda kalan öğrencilerin taşınmasına kadar her alanda motosikletiyle yardıma koşan Nisan, iletişim kanallarını ve sosyal medyayı da aktif kullanarak vatandaşları bilgilendirdiğini belirtti.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN TAM NOT
Mahalle sakinlerinden Emine Tosun, Muhtar Nisan’ın özellikle kadınlar için açtığı Uzak Doğu sporları ve dikiş kurslarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve ihtiyaç durumlarında da muhtara erişebilirliğin çok rahat olduğunu ifade etti. Başka bir mahalle sakini Musa Yılmaz ise, "Muhtarımız kahvehanelere girip çıkan, halkla tamamen bütünleşmiş biridir. Doğalgaz süreci için gerekli evrakları bizlere ulaştırdı, yakında mahallemize doğalgaz gelmiş olacak. Çalışmalarından çok memnunuz" şeklinde konuştu