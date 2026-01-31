Babasının vasiyeti üzerine muhtar oldu. "Mobil Muhtar" büyük işlere imza atıyor

Bölgede yaşanan büyük yangında aktif rol üstlendiğini ve 13 saat boyunca yangın alanında kaldığına dikkat çeken Nisan, alevlerin yerleşim yerine yaklaşmasıyla “tek bir mesajla” mahallenin tahliyesini sağladığını söyledi. Bunu da vatandaşların kendisine olan güveni sağlayarak yaptığını ekledi.

Kendisini “Mobil muhtar” olarak tanımlayan Arzu Nisan, elektrikli motoruyla mahalle hizmetinde etkin bir şekilde kullanıyor. Evrak işlerinden hastaların sağlık ocağına nakline, yağmurda kalan öğrencilerin taşınmasına kadar her alanda motosikletiyle yardıma koşan Nisan, iletişim kanallarını ve sosyal medyayı da aktif kullanarak vatandaşları bilgilendirdiğini belirtti.