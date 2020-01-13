Babil 1. bölümden yeni fotoğraflar (17 Ocak'ta başlıyor)

Babil konusu

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan’ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır: Para için ne yaparsın?