Babil 5. bölüm fotoğrafları (Yeni bölümde neler yaşanacak?)

Star TV ekranlarında yayınlanan yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Babil'in 5. bölüm fotoğrafları yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölümden kareler...

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı ve oyuncu kadrosunda Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi güçlü isimleri bulunduran Babil'in 5. bölümü merakla bekleniyor.

YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor.

Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında.

Ama bu da yetmiyor. Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor.

İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor.

Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak?