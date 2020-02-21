Babil 6. bölüm fragmanı ve fotoğrafları (Yeni bölüm konusu)

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi güçlü isimler rol alıyor.





