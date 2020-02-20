Babil 6. bölüm fragmanı ve fotoğrafları (Yeni bölümde konusu)

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi güçlü isimler rol alıyor.
6. BÖLÜM KONUSU
Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor.
Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor.
İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor.
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