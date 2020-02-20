Babil 6. bölüm fragmanı ve fotoğrafları (Yeni bölümde konusu)

Star TV ekranlarında yayınlanan ve cuma akşamlarına damga vuran Babil'in 6. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlandı. İşte yeni bölüm kareleri ve dizide yaşanacaklar...

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

BABİL 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi güçlü isimler rol alıyor.


6. BÖLÜM KONUSU

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. 

Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor.
İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor.
Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.
BABİL 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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