Babil dizisi oyuncusu Aslı Enver'den doğum günü paylaşımı: Sırtımda hepinizin elini hissettim

ntv.com.tr 11.05.2020 - 07:43
Babil dizisinin ünlü oyuncu Aslı Enver 36 yaşına girdi. Enver, corona virüs salgını karantinasında doğum gününü az sayıda yakınıyla kutladı.
Doğum günü fotoğrafıyla sosyal medya paylaşımı yapan Enver, “Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze” mesajını yazdı.
Ünlü oyuncu, mesajının sonuna, “Bu kadar pastayı kim yiyecek” diye not düşmeyi de ihmal etmedi.
Enver, Star TV’nin sevilen dizisi Babil’de “Ayşe” adlı gizli polis karakterine hayat veriyor.