Babil dizisinin 1. bölümünden yeni fotoğraflar (Bugün başlıyor)

Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Babil'in bugün 20.00'de seyirciyle buluşacak birinci bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı. İşte Para için ne yaparsın sorusunun damga vurduğu bölümden kareler...

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Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil dizisi 17 Ocak Cuma günü 20.00'de Star'da başlıyor.

Star'ın yeni dizisi Babil karakter analizleri (Haber Detay-Tıkla oku)

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Merakla beklenen Babil dizisinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncular başrolleri paylaşıyor.

Babal dizisi birinci bölüm fragmanı (Tıkla izle)

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Merakla beklenen ilk bölümün ilk iki fragmanından sonra yeni fotoğrafları da yayınlandı.

Babal dizisi birinci bölüm ikinci fragmanı (Tıkla izle)

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İşte fotoğraflarla Para için ne yaparsın? sorusuna cevap arayan Babil'in ilk bölümü... 

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Babil konusu

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan’ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır: Para için ne yaparsın?

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Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan’ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için “gereken her şeyi” yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.

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Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları
Babil, Babil birinci bölüm ne zaman, Babil ilk bölüm fragmanı, Babil fragman, Babil ilk bölüm fotoğrafları

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