Babil dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? Babil dizisi oyuncu kadrosu karakter analizi

Oyuncu kadrosunda güçlü isimleri buluşturan Star TV'nin yeni dizisi Babil 17 Ocak Cuma günü başlıyor. Peki Babil oyuncularını hangi karakterlerle seyirci karşısına çıkacak? İşte Babil konusu, fragmanı ve oyuncularının karakter analizleri...

HALİT ERGENÇ - İRFAN
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.

BABİL DİZİSİ

ASLI ENVER - AYŞE
Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.
OZAN GÜVEN - EGEMEN
İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.
BİRCE AKALAY - İLAY
Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN
Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.

NUR FETTAHOĞLU - EDA
İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur.  Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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