Babil en çok izlenen dizi oldu

İRFAN GURURUNDAN VAZGEÇTİ

Dün akşam yayınlanan bölümde; İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor.