Babil en çok izlenen dizi oldu

Dün akşam beşinci bölümüyle Star ekranlarına gelen Babil, “AB” ve “20+ABC1” hedef kitlede en çok izlenen dizi oldu.
İRFAN GURURUNDAN VAZGEÇTİ
Dün akşam yayınlanan bölümde; İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor.
BİNLERCE YORUM ALDI
Binlerce kişi, #Babil ve #sevyeter hashtagi ile yorumlarını yaparak hem Halit Ergenç’in başarılı oyunculuğuna hem de bir babanın evladı için yapacaklarının sınırının olmayacağına dair yorumlar yaptı.
Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver (Ayşe), Birce Akalay (İlay), Mesut Akusta (Süleyman), Nur Fettahoğlu (Eda) ve Ozan Güven (Egemen) başrolleri paylaşıyor.
Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.
Babil, her cuma 20.00’de Star’da.