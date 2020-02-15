Babil en çok izlenen dizi oldu

Dün akşam beşinci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Babil, AB ve 20+ABC1 hedef kitlede en çok izlenen dizi oldu.

Dün akşam beşinci bölümüyle Star ekranlarına gelen Babil, “AB” ve “20+ABC1” hedef kitlede en çok izlenen dizi oldu. 

BABİL 5. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

Babil’in yeni bölümü, AB’de %8,47 izlenme oranı ve %20,72 izlenme payı alarak birinci olurken, 20+ABC1 kategorisinde de %6,96 izlenme oranı ve %15,59 izlenme payı alarak 100 program arasından en çok izlenen dizi oldu.

İRFAN GURURUNDAN VAZGEÇTİ 

Dün akşam yayınlanan bölümde; İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor. 

Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor,  tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor.  Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?

BİNLERCE YORUM ALDI

Binlerce kişi, #Babil ve #sevyeter hashtagi ile yorumlarını yaparak hem Halit Ergenç’in başarılı oyunculuğuna hem de bir babanın evladı için yapacaklarının sınırının olmayacağına dair yorumlar yaptı. 

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver (Ayşe), Birce Akalay (İlay), Mesut Akusta (Süleyman), Nur Fettahoğlu (Eda) ve Ozan Güven (Egemen) başrolleri paylaşıyor. 

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin  senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

Babil, her cuma 20.00’de Star’da.

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