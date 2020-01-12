"Babil varoluş ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor"

HALİT ERGENÇ: Bir insanın hayatında bir şey yasaklıysa, çocuktan yaşlıya kadar... Onun üzerindeki ilgiyi artırırsın. Bu, hayatın akışı içinde var.

OZAN GÜVEN: Bir mahalleden geçerken hangi çocuğun Türk Dil Kurumu kurallarına uygun sohbet ettiğini görüyorsun? Ya da bir kanalda ‘Wimbledon Tenis Turnuvası’ final maçı yayımlanıyor. Kimsenin çocuğu ondan etkilenip tenisçi olmuyor. Ama yan kanaldaki küfürden etkileniyor.