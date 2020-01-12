"Babil varoluş ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor"

Star TV’nin yeni dizisi Babil’de başrolleri paylaşan Halit Ergenç ve Ozan Güven, Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuştu. Önce dijital kanalda yayınlanması planlanan ancak daha sonra ulusal kanal olarak Star TV’de ekrana gelecek olması ile ilgili Halit Ergenç, “Belki de gerçekten vermek istediğimiz mesajı ulusal kanalda veriyor olmak daha iyi oldu. Çünkü bu hikayede insanların parayla imtihanını ve günümüzde yaşadığımız, duymakta olduğumuz hikayelerin de bazı uzantılarını göreceğiz” dedi. Ergenç ve Güve, Babil ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:
Dijitaldeki kadar özgür olacak mısınız?
HALİT ERGENÇ: Özgürlükten kastın ne?
İçki kadehinin buzlanmaması, siyasi bir konu hakkında daha rahat konuşmak ya da öpüşme sahnesinin gösterilebilmesi...HALİT ERGENÇ: Hikayede gerçekten söylemen gereken şeyi söyleyemiyorsan hikâyeni anlatamıyorsun demektir. Hikayede gerçekten cinsellik, alkol ya da madde kullanımı görmemiz gerekiyorsa da o zaman bu işi ulusal kanalda yapma zaten! Demek istediğim şu, böyle bir gerçek var ve bunu yadsıyamayız. Eğer ulusal bir kanalda iş yapacaksan bunu ona göre formüle etmeye mecbursun.
HALİT ERGENÇ: Bir insanın hayatında bir şey yasaklıysa, çocuktan yaşlıya kadar... Onun üzerindeki ilgiyi artırırsın. Bu, hayatın akışı içinde var.
OZAN GÜVEN: Bir mahalleden geçerken hangi çocuğun Türk Dil Kurumu kurallarına uygun sohbet ettiğini görüyorsun? Ya da bir kanalda ‘Wimbledon Tenis Turnuvası’ final maçı yayımlanıyor. Kimsenin çocuğu ondan etkilenip tenisçi olmuyor. Ama yan kanaldaki küfürden etkileniyor.
HALİT ERGENÇ: Aynı kanalda haber yayımlanıyor, orada savaş gösteriliyor. Oysa çocukların belli bir saatte uyuması gerek. Neden ebeveynler çocuklarını ekran karşısında özgür bırakıyor?
OZAN GÜVEN: Bence sabah kuşaklarını inceleyelim, sabah 10.00’dan akşam 17.00’ye kadar çocuk izlesin. Eğer bundan etkilenirse, sağlıklı bir çocuk olabileceğini düşünmüyorum. Bizim hikâyelerimiz en azından kurgu. Bir de kötüyü anlatmadan iyiyi nasıl savunabiliriz ki? Bana “Neden sen hep kötü karakterleri oynuyorsun?” diyorlar. Birinin bunu oynaması gerekiyor ki iyinin farkı ortaya çıksın ve kötülerin nasıl olduğu biraz daha anlaşılabilsin.
Dizinin ismi ‘Babil’ nereden geliyor?
HALİT ERGENÇ: Hikayedeki şirketin adı. Çekimlerde dizinin kod adı ‘Babil’ olarak başladı ve öyle devam etti.
OZAN GÜVEN: Aslında iki ay falan isim aradık. WhatsApp grupları kurduk. Aramızda yazıştık. Ama böyle kaldı. Dizi kendine başka isim koydurmadı.
Fragmanlarda çocuğunun tedavisi için para arayan bir adam görüyoruz. Akıllara ‘Binbir Gece’ dizisini getirdi...
HALİT ERGENÇ: Alakası yok.
OZAN GÜVEN: Çocuk meselesi ana hikayeye yardım eden yan bir hikaye. Açılış anahtarı gibi. Ama mesele çok daha büyük.
Ne gibi?
HALİT ERGENÇ: Varoluş ve hayatta kalma mücadelesi. Yaptıkların ve sonrasında ödeyeceğin bedeller... Herkesin kafasında soru işaretleri vardır ya, “Şunu yapsaydım keşke”, “Yapabilir miydim acaba?” Bu dizideki karakterler işte bunu yapıyorlar!