Babil yine en çok izlenen dizi oldu

ntv.com.tr 07.03.2020 - 11:18
Babil, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#paranınkralı’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.
ZAMAN DARALIYOR
Dün akşam yayınlanan bölümde; en yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil’de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.
MERAK UYANDIRAN TANITIM
Dizinin sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise büyük merak uyandırdı. Oğlunun ameliyatını gerçekleştirecek olan doktorun kaçırıldığını öğrenen İrfan, deliye döner. Oğlunu ameliyat edecek olan doktoru kurtarmak için elinden gelen yapan İrfan, başarılı olabilecek mi?
Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver (Ayşe), Birce Akalay (İlay), Mesut Akusta (Süleyman), Nur Fettahoğlu (Eda) ve Ozan Güven (Egemen) başrolleri paylaşıyor.
Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.
Babil, her cuma 20.00’de Star’da.