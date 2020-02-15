Babil'de tüm Türkiye bu sahneye kilitlendi

İRFAN’IN ZOR ANI

Oğlunun ameliyatı için Süleyman’a olan borcunu ertelemek isteyen İrfan, tüm cesaretini toplayarak bunu dile getirdi. Bu durumu bir acizlik olarak gören Süleyman ise, merhamet etmek için İrfan’dan elini öpmesini istedi. Bunun üzerine “Ben bugüne kadar bir tek babamın elini öptüm” diyen İrfan, bir babanın oğlu için gururunu nasıl hiçe sayabileceğini göstererek Süleyman'ın elini öptü. Yayınlanan bu sahnenin görüntüsünü paylaşan binlerce seyirci ise, sahnenin ne kadar duygu yüklü olduğuna dair yorum yaptı.