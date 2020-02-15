Babil'de tüm Türkiye bu sahneye kilitlendi

Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen Star Tv’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Babil’, çok özel bir sahne ile duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin dün akşam yayınlanan 5’nci bölümünde, ‘İrfan’ karakterini canlandıran Halit Ergenç’in, Süleyman karakterini canlandıran Mesut Akusta’nın elini öpme sahnesi, herkesi ekran başına kilitledi ve sosyal medyada da binlerce yorum aldı. Herkesin vicdanına dokunan sahne, baba olma kavramının önemine vurgu yaptı.
İRFAN’IN ZOR ANI
Oğlunun ameliyatı için Süleyman’a olan borcunu ertelemek isteyen İrfan, tüm cesaretini toplayarak bunu dile getirdi. Bu durumu bir acizlik olarak gören Süleyman ise, merhamet etmek için İrfan’dan elini öpmesini istedi. Bunun üzerine “Ben bugüne kadar bir tek babamın elini öptüm” diyen İrfan, bir babanın oğlu için gururunu nasıl hiçe sayabileceğini göstererek Süleyman'ın elini öptü. Yayınlanan bu sahnenin görüntüsünü paylaşan binlerce seyirci ise, sahnenin ne kadar duygu yüklü olduğuna dair yorum yaptı.
BİNLERCE YORUM ALDI
İrfan’ın, Süleyman’ın elini öptüğü o sahne, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Binlerce kişi, #Babil ve #sevyeter hashtag'i ile yorum yaparak hem Halit Ergenç’in başarılı oyunculuğuna hem de bir babanın evladı için yapacaklarının sınırının olmayacağına dair vurgu yaptı.
USTA OYUNCU KADROSU
Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver (Ayşe), Birce Akalay (İlay), Mesut Akusta (Süleyman), Nur Fettahoğlu (Eda) ve Ozan Güven (Egemen) başrolleri paylaşıyor.
Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.
Babil, her cuma, saat 20.00’de Star’da ekrana geliyor.