Babil'in İrfan'ı: Ben bu hikayenin kaybedeni değil kazananı olacağım (Karakter mesajları)

Başrollerini; Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Babil'in 17 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak birinci bölümü öncesi karakter mesajları yayınlandı. İşte Babil karakterleri ve mesajları:

Babil, Babil karakterleri, Babil'de kim kimdir, Babil oyuncuları,
OZAN GÜVEN - EGEMEN
İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.
Babil, Babil karakterleri, Babil'de kim kimdir, Babil oyuncuları,
HALİT ERGENÇ - İRFAN
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.
Babil, Babil karakterleri, Babil'de kim kimdir, Babil oyuncuları,
ASLI ENVER - AYŞE
Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.
Babil, Babil karakterleri, Babil'de kim kimdir, Babil oyuncuları,
BİRCE AKALAY - İLAY
Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.
Babil, Babil karakterleri, Babil'de kim kimdir, Babil oyuncuları,
MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN
Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.
Babil, Babil karakterleri, Babil'de kim kimdir, Babil oyuncuları,
NUR FETTAHOĞLU - EDA
İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

Babal dizisi birinci bölüm fragmanı (Tıkla izle)

Babal dizisi birinci bölüm ikinci fragmanı (Tıkla izle)

Star'ın yeni dizisi Babil karakter analizleri (Haber Detay-Tıkla oku)

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER