Babil'in İrfan'ı: Ben bu hikayenin kaybedeni değil kazananı olacağım (Karakter mesajları)
Başrollerini; Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Babil'in 17 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak birinci bölümü öncesi karakter mesajları yayınlandı. İşte Babil karakterleri ve mesajları:
14.01.2020 - 07:14| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 07:19
OZAN GÜVEN - EGEMEN İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.
HALİT ERGENÇ - İRFAN Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.
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