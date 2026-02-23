Babürlerin izlerini taşıyor. 300 yıldır ayakta

Caminin bahçesi ise oldukça işlek olan Vezir Han Meydanı'na bakıyor. Vezir Han Camisinin bahçesi zakinlik içeren bir vaha olarak tanınır. Yapım aşamasında duvarlar, cepheden çıkıntı yaparak yüksek çerçeveli fresklerle kaplandı.

Usta hattatların eliyle yapılan çiçek motifleri ve değişik geometrik şekillerle süslenmiş Kur’ân ayetleri caminin estetik değerini arttırıyor. Kendisine ait çarşısı da olan caminin bir de Hattat Pazarı bulunuyor.