Babürlerin izlerini taşıyor. 300 yıldır ayakta
23.02.2026 10:04
NTV - Haber Merkezi
Vezir Han Camisi Pakistan'ın Lahor kentinde bulunuyor. Öne çıkan iç yüzeyleriyle Vezir Han Camisi Babür İmparatorluğu döneminde inşa edildi.
BABÜRLERİN İZLERİ YAŞIYOR
Vezir Han Camii, 1634 yılında Şah Cihan döneminde inşa edilmeye başlanmış olup 1641 yılında tamamlandı. Cami, özellikle kashi-kari olarak bilinen karmaşık fayans karo işi ve neredeyse tamamen Babür döneminden kalma fresklerle süslenmiş iç yüzeyleriyle ünlü olup Babür döneminin en süslü camisi olarak kabul ediliyor. Camide sekizgen 4 minare ve 5 kubbe bulunuyor.
CAMİDE HATTAT PAZARI BULUNUYOR
Caminin bahçesi ise oldukça işlek olan Vezir Han Meydanı'na bakıyor. Vezir Han Camisinin bahçesi zakinlik içeren bir vaha olarak tanınır. Yapım aşamasında duvarlar, cepheden çıkıntı yaparak yüksek çerçeveli fresklerle kaplandı.
Usta hattatların eliyle yapılan çiçek motifleri ve değişik geometrik şekillerle süslenmiş Kur’ân ayetleri caminin estetik değerini arttırıyor. Kendisine ait çarşısı da olan caminin bir de Hattat Pazarı bulunuyor.
UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ
Kutsal günlerde dolup taşan cami sanat tarihi araştırmacılarının da yoğun ilgisini çekiyor. Batılılar tarafından “güvercinli cami” olarak nitelendirilen Vezir Han Cami, ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde yolculuğa davet ediyor. Vezir Han Camisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de bulunuyor.