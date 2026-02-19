Bad Bunny fırtınası sürüyor. 2026'ya damga vurdu, şimdi de başrolde
19.02.2026 10:30
NTV - Haber Merkezi
Grammy'de tarihe geçen ve Super Bowl performansıyla günlerce konuşulan Bad Bunny, 2026'ya damga vurdu. Latin yıldız, bu kez de Hollywood dünyasında boy gösterecek.
"Nuevayol", "Dakiti", "Un Verano Sin Ti", "Yo Perreo Sola" ve "Titi Me Pregunto" gibi şarkılarıyla tanınan ve gerçek adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, son dönemde başarılarıyla adından söz ettiriyor.
Şarkılarıyla olduğu kadar, stili ve farklı tarzları kıyafetlerine entegre etmesiyle moda ikonu ünlüler arasında da yer alan Bad Bunny, 2026'ya adeta damga vurdu.
TARİHE GEÇTİ
2026 Grammy Ödülleri’nde "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümüyle “Yılın Albümü” kategorisinde ödül aldı. Bu ödülü kazanan ilk İspanyolca albümle tarihe geçen Bad Bunny, başarısını Super Bowl ile taçlandırdı.
2026 Super Bowl devre arası şovunda sahne alan ünlü şarkıcı, 135 milyonu aşan izlenme elde ederek tüm zamanların en çok izlenen devre arası şovuna imza attı.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Porto Riko kültürünün bütün simgelerine sahne şovunda yer veren ve Lady Gaga ile Ricky Martin'i konuk eden Bad Bunny, Super Bowl sahnesine çıkan ilk İspanyolca söyleyen Latin kökenli şarkıcı olarak da tarihe geçti.
31 yaşındaki ünlü isim, tüm bunların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Daha önce "Bullet Train", "Caught Stealing" gibi projelerle oyunculuğa göz kırpan Bad Bunny, bu kez başrol oynayama hazırlanıyor.
BAD BUNNY BAŞROLDE
Bad Bunny, Porto Rikolu rapçi ve aktivist Residente'nin (Rene Perez Joglar) yönetmen koltuğunda oturduğu, tarihi drama türündeki "Porto Rico" filminde başrol oynayacak.
Kadrosunda Edward Norton, Javier Bardem ve Viggo Mortensen gibi isimlerin yer aldığı projenin senaryosunu da Residente ve Alexander Dinelaris kaleme aldı.
"Porto Rico" filmi, Porto Riko’nun kolonyalizme karşı verdiği mücadeleyi ve kimlik arayışını ele alacak bir "Karayip Westerni" olarak izleyiciyle buluşacak.