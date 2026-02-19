Bad Bunny fırtınası sürüyor. 2026'ya damga vurdu, şimdi de başrolde

Porto Riko kültürünün bütün simgelerine sahne şovunda yer veren ve Lady Gaga ile Ricky Martin'i konuk eden Bad Bunny, Super Bowl sahnesine çıkan ilk İspanyolca söyleyen Latin kökenli şarkıcı olarak da tarihe geçti.

31 yaşındaki ünlü isim, tüm bunların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Daha önce "Bullet Train", "Caught Stealing" gibi projelerle oyunculuğa göz kırpan Bad Bunny, bu kez başrol oynayama hazırlanıyor.