Bade İşçil: Ben bile senaryoyu okurken şaşırdım (Tatil dönüşü ünlüler)
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek, İstanbul dışına çıkan ünlü isimler, şehre döndü. Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen şarkıcı ve oyuncular yeni sezon planları hakkında konuştu.
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1Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de Pelin Tarhan'ı canlandıran Bade İşçil, uçaktan iner inmez oğlu Azur’a koştu. İşçil, “Tatil çok güzeldi ama Azur’u çok özledim” dedi. Yeni sezonda dizide pek çok sürpriz yaşanacağını söyleyerek, “Ben bile senaryoyu okurken şaşırdım. Büyük sürprizler bizi bekliyor” diye konuştu.
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2Kıbrıs dönüşü objektiflere takılan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.
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3Erdal Özyağcılar “Bodrum tatili bitti, iş zamanı” dedi.
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4Hakan Akkaya, Urla dönüşü bavullarını taşımakta zorlandı.
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Çeşme’den tek başına dönüş yapan Ahu Yağtu,muhabirlerin sorularını duymazlıktan geldi.
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6Esra Erol, Çeşme tatili sonrası oğlu Ömer’le görüntülendi.Yeni sezon öncesi enerji depoladığını belirten sunucu, “Artık çalışmaya başlayacağım” şeklinde konuştu.
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7Diriliş Ertuğrul’un yıldızları Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cavit Çetin Güner, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü için Bitlis-Ahlat’ta düzenlenen etkinlikten döndü.