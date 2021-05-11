Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı

Bade İşçil, ünlü isimlerin corona virüs döneminde tuzu kuru bir hayat yaşadığının sanılmasına ironi yaparak tepki gösterdi.

11.05.2021 - 08:36

Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı - 1
Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülenen Bade İşçil, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Azur adında bir oğlu olan oyuncu, köpeğinin hormonal olarak duyarlı bir dönemden geçtiğini anlattı.

Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı - 2
İşçil, "Köpeğimi gezintiye çıkardım. Dişilere duyarlı dönemi doğası gereği, hormonları gereği böyle. Kısırlaştırmakla kısırlaştırmamak arasında kaldık, bu yaştan sonra olsun istemedim. Çiftleşti baba oldu ama sekiz yaşında artık, istemiyorum doğasına karşı çıkmak, yavrulayınca da sahiplendirmek güvenilir insan bulmak zor. Hepsine bakmak çok zor" diye konuştu.


Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı - 3
Oyuncu, pandemi döneminde yeni proje kabul etmediğini ise, "Bu aralar evdeyim bir şeyler yapmıyorum, hep onu gezdirmek için çıkıyorum. Bu arada bana da vesile oluyor yürüyüş oluyor. Ben aslında korkudan dışarı çıkamıyorum. Ben de her zamanki gibi bir haber yok. Aynı benim yani, değişen bir şey yok, yeni bir şey yok, dükkanlar kapalı. Yeni başlayacak bir şeyin içine dahil olmadım” sözleriyle anlattı.
Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı - 4
37 yaşındaki Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde söylediği; "Kendi yağımızda kavruluyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık" sözlerinin sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.
Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı - 5

İşçil, "Allah’a şükür yani ne açıktayız ne bir şeyiz. Ama benim de öyle yüzlerce evim bilmem nelerim de yok. Olana da Allah bereket versin. Şimdi bu durumun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek henüz önümüzü görmüyoruz, zenginin de normal insanın da” ifadesini kullandı.

Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı - 6

Oyuncu, ünlü isimlerin bu dönemde tuzu kuru bir hayat yaşadığı sanıldığı eleştirilerine ise ironi yaparak; “Tabii biz şampanyalarla yıkanıyoruz, hiç öyle bir sevdam olmadı" yanıtın verdi.

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