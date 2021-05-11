Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı

11.05.2021 - 08:36
İşçil, "Allah’a şükür yani ne açıktayız ne bir şeyiz. Ama benim de öyle yüzlerce evim bilmem nelerim de yok. Olana da Allah bereket versin. Şimdi bu durumun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek henüz önümüzü görmüyoruz, zenginin de normal insanın da” ifadesini kullandı.
Oyuncu, ünlü isimlerin bu dönemde tuzu kuru bir hayat yaşadığı sanıldığı eleştirilerine ise ironi yaparak; “Tabii biz şampanyalarla yıkanıyoruz, hiç öyle bir sevdam olmadı" yanıtın verdi.