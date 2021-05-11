Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı

İşçil, "Köpeğimi gezintiye çıkardım. Dişilere duyarlı dönemi doğası gereği, hormonları gereği böyle. Kısırlaştırmakla kısırlaştırmamak arasında kaldık, bu yaştan sonra olsun istemedim. Çiftleşti baba oldu ama sekiz yaşında artık, istemiyorum doğasına karşı çıkmak, yavrulayınca da sahiplendirmek güvenilir insan bulmak zor. Hepsine bakmak çok zor" diye konuştu.

Oyuncu, pandemi döneminde yeni proje kabul etmediğini ise, "Bu aralar evdeyim bir şeyler yapmıyorum, hep onu gezdirmek için çıkıyorum. Bu arada bana da vesile oluyor yürüyüş oluyor. Ben aslında korkudan dışarı çıkamıyorum. Ben de her zamanki gibi bir haber yok. Aynı benim yani, değişen bir şey yok, yeni bir şey yok, dükkanlar kapalı. Yeni başlayacak bir şeyin içine dahil olmadım” sözleriyle anlattı.