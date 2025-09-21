Bademi böyle tüketmek faydasını katlıyor: İşte etkisini artıran yöntem
Kuruyemişler sağlığa olan faydalarıyla biliniuor. Çeşitli besin maddeleri açısından zengindirler ve çoğunlukla sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle bademin, her türünün, kalp sağlığı, kan şekeri seviyeleri ve kilo yönetimi gibi sayısız faydası olduğu biliniyor. Peki, bu kuruyemişleri suda bekleterek daha etkili hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz?
SAĞLIKLI SİNDİRİM
Bademler doğal olarak çok az su içerir. Islatıldıklarında suyu emerler ve yemesi ve sindirmesi çok daha yumuşak olur. Bu, çiğ kuruyemiş yerken dokusu nedeniyle rahatsızlık yaşayan kişiler için faydalı olabilir.