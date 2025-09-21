Bademi böyle tüketmek faydasını katlıyor: İşte etkisini artıran yöntem

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Bademin en bilinen faydalarından biri kan şekeri kontrolündeki rolüdür. Düşük glisemik indeksli bir besindir, lif, bitki bazlı protein ve magnezyum açısından zengindir ve glikoz metabolizmasının iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.