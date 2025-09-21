Bademi böyle tüketmek faydasını katlıyor: İşte etkisini artıran yöntem

Kuruyemişler sağlığa olan faydalarıyla biliniuor. Çeşitli besin maddeleri açısından zengindirler ve çoğunlukla sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle bademin, her türünün, kalp sağlığı, kan şekeri seviyeleri ve kilo yönetimi gibi sayısız faydası olduğu biliniyor. Peki, bu kuruyemişleri suda bekleterek daha etkili hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz?

SAĞLIKLI SİNDİRİM

Bademler doğal olarak çok az su içerir. Islatıldıklarında suyu emerler ve yemesi ve sindirmesi çok daha yumuşak olur. Bu, çiğ kuruyemiş yerken dokusu nedeniyle rahatsızlık yaşayan kişiler için faydalı olabilir.

DAHA LEZZETLİ HALE GELEBİLİR

Islatılmış badem yemeyi deneyen herkes, kuru olanlardan çok daha lezzetli olduğunu bilir. Bademleri suya batırmak, dokularını iyileştirir ve doğal tatlarını zenginleştirir. Böylece çiğnendiklerinde, ağızdaki tükürük reseptörlerine daha fazla aroma verirler.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR

Bademler, oksidatif stresi azaltmaya ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Özellikle, bademlerde bulunan tekli doymamış yağlar, lif ve E vitamini kalp ve damar sağlığını iyileştirir. Dolayısıyla, bademleri ıslatmak onları kolayca ve yeterli miktarda yemenize yardımcı oluyorsa, kalbiniz için de faydalı olacaktır.


KİLO KAYBINI DESTEKLER

Kuruyemişler, her kilo verme diyetinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Araştırmalara göre, badem yemek vücut kütlesini diğer tüm kuruyemişlerden daha fazla azaltıyor. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kahvaltıdan önce en az 12 hafta boyunca 10 gr ıslatılmış badem yemek kilo vermeye yardımcı olabilir.


KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Bademin en bilinen faydalarından biri kan şekeri kontrolündeki rolüdür. Düşük glisemik indeksli bir besindir, lif, bitki bazlı protein ve magnezyum açısından zengindir ve glikoz metabolizmasının iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

