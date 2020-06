BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

2020 BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı. 14 adaylık alan Chernobyl, bu yıl BAFTA Televizyon Ödülleri’nde ön plana çıkan yapım oldu. İşte 31 Temmuz'da sahiplerinin bulması beklenen ödüllerin listesi...

04.06.2020

DRAMA



THE CROWN

THE END OF THE F***ING WORLD

GENTLEMAN JACK

GIRI/HAJI



ULUSLARARASI DİZİ



EUPHORIA

SUCCESSION

UNBELIEVABLE

WHEN THEY SEE US



MİNİ DİZİ



A CONFESSION

CHERNOBYL

THE VICTIM

THE VIRTUES



KOMEDİ



CATASTROPHE

DERRY GIRLS

FLEABAG

STATH LETS FLATS







SENARYO - KOMEDİ



DANNY BROCKLEHURST -Brassic

JAMIE DEMETRIOU -Stath Lets Flats

PHOEBE WALLER-BRIDGE - Fleabag

SAM LEIFER, TOM BASDEN - Plebs



SENARYO - DRAMA



CHARLIE COVELL - The End of the F***ing World

CRAIG MAZIN - Chernobyl

JESSE ARMSTRONG - Succession

SHANE MEADOWS, JACK THORNE - The Virtues



ERKEK OYUNCU - DRAMA



CALLUM TURNER - The Capture

JARED HARRIS - Chernobyl

STEPHEN GRAHAM - The Virtues

TAKEHIRO HIRA - Giri/Haji



KADIN OYUNCU - DRAMA



GLENDA JACKSON - Elizabeth is Missing

JODIE COMER - Killing Eve

SAMANTHA MORTON - I Am Kirsty

SURANNE JONES - Gentleman Jack







ERKEK OYUNCU - KOMEDİ



GUZ KHAN - Man Like Mobeen

JAMIE DEMETRIOU - Stath Lets Flats

NCUTI GATWA - Sex Education

YOUSSEF KERKOUR - Home



KADIN OYUNCU - KOMEDİ



GBEMISOLA IKUMELO - Famalam

PHOEBE WALLER-BRIDGE - Fleabag

SARAH KENDALL - Frayed

SIAN CLIFFORD - Fleabag



YARDIMCI ERKEK



JOE ABSOLOM - A Confession

JOSH O’CONNOR - The Crown

STELLAN SKARSGARD - Chernobyl

WILL SHARPE - Giri/Haji



YARDIMCI KADIN



HELEN BEHAN - The Virtues

HELENA BONHAM CARTER - The Crown

JASMINE JOBSON - Top Boy

NAOMI ACKIE - The End of the F***ing World







YÖNETMEN



HARRY BRADBEER - Fleabag

JOHAN RENCK - Chernobyl

SHANE MEADOWS - The Virtues

TOBY HAYNES - Brexit: The Uncivil War



KOSTÜM



CAROLINE MCCALL - His Dark Materials

JOANNA EATWELL - Beecham House

MICHELE CLAPTON - Game of Thrones

ODILE DICKS-MIREAUX - Chernobyl





KURGU



DAN CRINNION - Killing Eve

ELEN PIERCE LEWIS - Giri/Haji

GARY DOLLNER - Fleabag

JINX GODFREY, SIMON SMITH - Chernobyl



SAÇ & MAKYAJ



DANIEL PARKER, BARRIE GOWER - Chernobyl

INMA AZORIN - The Trial of Christine Keeler

KIRSTIN CHALMERS - Catherine the Great

LOZ SCHIAVO - Peaky Blinders







ORİJİNAL MÜZİK



ADRIAN JOHNSTON - Giri/Haji

ANDREW PHILLIPS - War in the Blood

DAVID HOLMES, KEEFUS CIANCIA - Killing Eve

HILDUR GUDNADOTTIR - Chernobyl



PRODÜKSİYON TASARIMI



LAURENCE DORMAN - Killing Eve

LUKE HULL, CLAIRE LEVINSON-GENDLER - Chernobyl

MARTIN CHILDS, ALISON HARVEY - The Crown

SAMANTHA HARLEY, MIRI KATZ - Sex Education

SOUND TEAM - Battle of the Brass Bands







SES



DILLON BENNETT, JON THOMAS, GARETH BULL, JAMES RIDGEWAY - His Dark Materials

IAN WILKINSON, LEE WALPOLE, FRASER BARBER, STUART HILLIKER - A Christmas Carol

SOUND TEAM - Chernobyl

SOUND TEAM - The Crown



ÖZEL EFEKT & GRAFİK



BEN TURNER, CHRIS REYNOLDS, ASA SHOUL - The Crown

FRAMESTORE, PAINTING PRACTICE, REAL SFX, RUSSELL DODGSON - His Dark Materials

LINDSAY MCFARLANE, CLAUDIUS CHRISTIAN RAUCH, JEAN-CLÉMENT SORET, DNEG - Chernobyl

MILK VISUAL EFFECTS, GARETH SPENSLEY, REAL SFX - Good Omens

