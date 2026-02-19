BAFTA Ödülleri için heyecan dorukta. Tahminler ve törenle ilgili bilmeniz gerekenler

Hollywood'da ödül sezonuna damga vuran ve En İyi Yardımcı Kadın oyuncu öne çıkan Teyana Taylor'ın "One Battle After Another"daki performansıyla BAFTA Ödülü'nü de evine götüreceği düşünülüyor.

Kariyerinde ilk kez bu sene BAFTA'ya aday gösterilen "Sentimental Value" filminin yıldızı Stellan Skarsgard'ın da Altın Küre'de olduğu gibi En İyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü kazanacağı tahmin ediliyor.

BAFTA'da En İyi Yönetmen kategorisinin adaylarından öne çıkan isim ise Paul Thomas Anderson oldu.

Merakla beklenen BAFTA Ödülleri, 22 Şubat Pazar akşamı sahiplerini bulacak.