BAFTA Ödülleri için heyecan dorukta. Tahminler ve törenle ilgili bilmeniz gerekenler
19.02.2026 08:08
NTV - Haber Merkezi
Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek olan BAFTA Ödülleri'ne sayılı günler kaldı. 22 Şubat'taki törenle ilgili bilmeniz gerekenler ve ödül alması beklenen yapımlar...
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri için bekleyiş sürüyor. Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards), 22 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
Ünlü oyuncu Alan Cumming'in sunuculuğu üstleneceği 79'uncu BAFTA Ödül Töreni, önümüzdeki pazar akşamı Londra'daki Royal Festival Hall'da gerçekleşecek.
Ödül töreninde; BAFTA'ya aday gösterilmemesine rağmen "KPop Demon Hunters" filminin yıldızları EJAE, Audrey Nuna ve Rei Ami "Golden" adlı şarkılarını seslendirecek. Törende Jessie Ware de sahne alacak.
BAFTA ÖDÜLLERİ'NE KİMLER ADAY GÖSTERİLDİ?
Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "One Battle After Another" filmi 14 adaylıkla BAFTA 2026 adaylarına damga vururken, Ryan Coogler imzalı "Sinners" ise 13 adaylıkla ikinci; "Hamnet" ve "Marty Supreme" ise 11 adaylıkla üçüncü sırada yer aldı.
BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER KAZANABİLİR?
BAFTA 2026'da En İyi Film dalında "One Battle After Another" ve "Hamnet" öne çıkıyor. Bazı sinema eleştirmenleri neredeyse tüm ödül sezonunda ödülleri süpüren "One Battle After Another"ın bu ödülü alacağını düşünürken; bazıları da Chloe Zhao imzalı "Hamnet"in uluslararası başarısını taçlandıracağını tahmin ediyor.
Öte yandan Altın Küre ödülünü de alan Jessie Buckley'nin En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül alacak isim olarak tahminlerde; Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio ve Robert Aramayo öne çıkıyor.
Hollywood'da ödül sezonuna damga vuran ve En İyi Yardımcı Kadın oyuncu öne çıkan Teyana Taylor'ın "One Battle After Another"daki performansıyla BAFTA Ödülü'nü de evine götüreceği düşünülüyor.
Kariyerinde ilk kez bu sene BAFTA'ya aday gösterilen "Sentimental Value" filminin yıldızı Stellan Skarsgard'ın da Altın Küre'de olduğu gibi En İyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü kazanacağı tahmin ediliyor.
BAFTA'da En İyi Yönetmen kategorisinin adaylarından öne çıkan isim ise Paul Thomas Anderson oldu.
Merakla beklenen BAFTA Ödülleri, 22 Şubat Pazar akşamı sahiplerini bulacak.