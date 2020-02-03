BAFTA’da Margot Robbie’den Megxit yorumu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri dün gece Londra'daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Ödül törenine Margot Robbie’nin, Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakıp Kanada’da yerleşmesiyle ilgili sözleri damga vurdu.
BAFTA Ödülleri’nde, Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt adına ödülü rol arkadaşı Margot Robbie kabul etti.
Robbie, Kate Middleton (38) ve Prens William’ın (37) da katıldığı törende, sahnede Megxit göndermesi yaptı.
Robbie, Pitt adına yaptığı konuşmada, “Bu ödülü Harry olarak adlandıracağını söylüyor, çünkü ödülü ABD’ye götüreceği için çok heyecanlı. Bunlar onun sözleri, benim değil” ifadesini kullandı.
Kameraların gösterdiği Cambridge Dükü ve Düşesi, Robbie’nin sözlerine gülerek karşılık verdi.
Ardından sahneye çıkan William, Star Wars yapımcısı Kathleen Kennedy’yi Fellowship ödülü vermek için davet etmeden önce, filmlerde çeşitliliğin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.
Aynı elbiseyi farklı etkinliklerde birden fazla defa giymesiyle bilinen Middleton, geceye, 2012 yılında bir etkinlikte giydiği Alexander McQueen imzalı elbisesiyle katıldı.
Prens William; törende Renee Zellweger, Joaquin Phoenix gibi ünlülerle tören bitiminde sohbet etti.